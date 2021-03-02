تكنولوجيا: إعلان تشويقي من وان بلس يكشف عن حدث الشركة المقرر عقده في 8 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 9، حيث جاء إعلان تشويقي جديد من الشركة ليكشف عن حدث للشركة في 8 من مارس الجاري.

تشير بعض التوقعات إلى أن وان بلس تخطط للإعلان عن موعد إطلاق سلسلة OnePlus 9 يوم 8 من مارس، حيث أوضح الإعلان التشويقي عبارة”شيء مرتقب في الأفق” مع تلميحات لإنطلاق سلسلة هواتف جديدة من الشركة.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن وان بلس تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة OnePlus 9 هذا العام، على أن تشمل الإصدارات الجديدة هاتف OnePlus 9E أو Lite.

أيضاً كشفت بعض التسريبات عن أن هاتف OnePlus 9E يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 690، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يدعم الإصدار الرئيسي OnePlus 9 معدل تحديث 120Hz، مع رقاقة معالج Snapdragon 888، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات هاتف OnePlus 9 Pro الذي يتميز بشاشة منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض QHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في شاشة مميزة بتقنية LTPO، ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، والشحن اللاسلكي بقدرة 45W.

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