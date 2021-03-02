تكنولوجيا: ابل تدعم iPhone 13 بنتوء مميز بحجم أصغر وشاشة تدعم معدل تحديث أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقرير جديد عن خطط ابل لدعم سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة بتصميم بحجم أصغر لنتوء الكاميرة الأمامية، كما تدعم الشاشة بمعدل تحديث أعلى.

أشار المحلل Kuo في تقريره الأخير إلى بعض التفاصيل حول سلسلة iPhone 13 التي تتضمن نفس إصدارات iPhone 12 رغم إنخفاض مبيعات iPhone 12 mini هذا العام، كما أكد التقرير على أن إصدارات iPhone 13 Pro تحصل هذا العام على معدل تحديث أعلى يصل إلى 120Hz في شاشة مميزة بتقنية LTPO.



كما أكد Kuo على أن ابل تدعم سلسلة iPhone 13 بنتوء بحجم أصغر في الشاشة، لذا لن تتخلص ابل من نتوء الشاشة بشكل كامل هذا العام، مع توقعات بدعم هواتف الأيفون في 2022 بتصميم ثقب الشاشة.

من جانب أخر لم يوضح تقرير Kuo خطط ابل لكاميرة Face ID عند التحول لتصميم ثقب الشاشة في إصدارات 2022 من هواتف الأيفون.

أيضاً أشار تقرير أخر من 9to5Mac إلى أن ابل تخطط لتطوير هاتف أيفون مميز بتصميم كامل الشاشة بدون نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية لإطلاق هذا الإصدار في النصف الثاني من 2023.

كما أكد Kuo على أن هواتف iPhone 13 ستأتي أيضاً بمنفذ Lightning، كما يدعم هذه الإصدارات شريحة مودم Snapdragon X60 التي تأتي بترقية عن شريحة X55 المستخدمة حالياً في هواتف iPhone 12، كما تضم الإصدارات الجديدة سعة أكبر للبطارية.

من جانب أخر أشار التقرير إلى أن ابل بدأت العمل على إصدارها الجديد من هاتف iPhone SE الذي يأتي بترقية في رقاقة المعالج مع دعم تقنية 5G، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف رسمياً في النصف الأول من 2022.

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