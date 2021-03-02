شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تضع النموذج الأولى للقوات الجوية الأمريكية على طائرة مقاتلة أسترالية بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقامت طائرة "Loyal Wingman"، وهي أول طائرة عسكرية يتم تصميمها وتصنيعها في أستراليا منذ أكثر من 50 عامًا، بأول رحلة لها يوم السبت الماضي تحت إشراف طيار اختبار بوينج يراقبها من محطة تحكم أرضية في جنوب أستراليا وفقا لما نقلته رويترز.

يبلغ طول جناح Loyal Wingman التابع لشركة Boeing 38 قدمًا (11.6 مترًا) ، ويبلغ مداه 2000 ميل بحري (3،704 كيلومترات) ويمكن تجهيزه بحمولات متنوعة. يمكن للطائرة أيضًا حمل أسلحة وتكون بمثابة درع للمساعدة في حماية الطائرات المقاتلة المأهولة الأكثر تكلفة.

منحت القوات الجوية الأمريكية في ديسمبر عقودًا بملايين الدولارات لشركة Boeing و General Atomics Aeronautical Systems و Kratos Defense and Security Solutions لإنتاج نماذج أولية جوية بدون طيار يمكن أن تتعاون مع طائرات مأهولة.

وقال شين أرنوت مدير برنامج فرق القوة الجوية في بوينج "نظام فرق القوة الجوية هو الأساس لعرضنا على Skyborg، من الواضح أن سوق الولايات المتحدة سوق كبير".

يستثمر مقاولو الدفاع بشكل متزايد في التكنولوجيا المستقلة حيث تبحث الجيوش في جميع أنحاء العالم عن طرق أرخص وأكثر أمانًا لتعظيم مواردها.

وأستراليا الحليف القوي للولايات المتحدة، هي موطن لأكبر بصمة لبوينج خارج الولايات المتحدة ولديها مجال جوي واسع مع حركة مرور منخفضة نسبيًا لاختبار الطيران.

قالت الحكومة الأسترالية، إنها ستستثمر 115 مليون دولار أسترالي أخرى (89 مليون دولار) لشراء ثلاث طائرات أخرى من طراز Loyal Wingman للقوات الجوية الملكية الأسترالية (RAAF) لتطوير تكتيكات لاستخدام الطائرات مع الطائرات المأهولة، بالإضافة إلى طائراتها الأولية بقيمة 40 مليون دولار أسترالي.

وقال نائب المارشال الجوي في RAAF ورئيس القدرات الجوية كاث روبرتس: "هدفنا مع بوينج هو فهم كيف يمكننا جعل هذه الطائرات تتعاون مع طائراتنا الحالية لتكون مضاعفًا للقوة في المستقبل".

وقعت بريطانيا في يناير عقدًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) مع وحدة بلفاست التابعة لشركة Spirit AeroSystems لنوع مماثل من الطائرات بدون طيار للقيام برحلة تجريبية في السنوات الثلاث المقبلة.

وأثناء الرحلة التجريبية في أستراليا ، أقلعت Loyal Wingman بقوتها الخاصة قبل أن تطير في طريق محدد مسبقًا بسرعات وارتفاعات مختلفة للتحقق من وظائفها وإثبات أداء التصميم.

وقال أرنوت إن ثلاث طائرات من طراز Loyal Wingman ستستخدم لرحلات الفريق هذا العام وأن أمر الحكومة الأسترالية سيرفع العدد المتاح إلى ستة.

وقالت بوينج إن ما يصل إلى 16 طائرة من طراز Loyal Wingman يمكن أن تتعاون مع طائرة مأهولة للقيام بمهام.