شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لتطوير الواقع المعرز على هواتف أندرويد ذات الكاميرا المزدوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على تحديث SDK للواقع المعزز بحيث يمكن للهواتف المزودة بكاميرات مزدوجة التقاط معلومات عميقة أفضل وفقا Android Police ، كما أن آخر تحديث لتطبيق Google Play Services for AR، تضمن توزيع Google لميزات ARCore ، ويشير إلى "عمق استريو الكاميرا المزدوجة على الأجهزة المدعومة" في سجل التغيير الخاص به.

في الوقت الحالي، يبدو أن الدعم سيقتصر على Pixel 4 و Pixel 4 XL من Google ، اللذين تم إصدارهما في عام 2019.

وتقول قائمة أجهزة ARCore المتوافقة على موقع مطوري Google أن دعم الكاميرا المزدوجة سيتم طرحه في الأسابيع المقبلة.

وتواصل Google إضافة ميزات Pixel التي تدعي أنها ليست بحاجة إليها، كما أن اقتصار الدعم علي Pixel 4 و Pixel 4 XL من Google يشير أن Pixel 5 و 4a 5G، وكلاهما من هواتف 2020 Pixel بكاميرات مزدوجة، لن ترى الفوائد الجديدة في الوقت الحالي.

قد يرجع ذلك إلى أن الكاميرات الثانوية الخاصة بهم عبارة عن كاميرات فائقة الدقة بدلاً من عدسات المقربة Pixel 4 و 4 XL ، مما قد يكون له آثار على كيفية إنتاج خرائط عمق أكثر تفصيلاً.

ووفقا لموقع the Verege فإن هذه النتيجة تشير إلى تردد Google في عدسات كاميرا Pixel.

وأصرت الشركة منذ فترة طويلة على أنها تحتاج فقط إلى كاميرا واحدة بسبب ميزات حسابية مثل Super Res Zoom على Pixel 3، ثم أضافت بشكل مربك عدسة تليفوتوجرافي على Pixel 4، ثم تراجعت واستبدلت بها للحصول على كاميرا فائقة الدقة على Pixel 5.