شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير مختبر الذكاء الصناعى: الروبوتات لها دور كبير في إعانة البشر وقت الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مختبر الذكاء الصناعي والروبوتات بجامعة الإمارات المشارك في كلية تقنية المعلومات الدكتور فادي النجار إن الروبوتات الاجتماعية الذكية لها دور كبير في إعانة البشر في وقت الأزمات، فقد أثبتت خلال جائحة كورونا قدرتها على مساعدة الإنسان، حيث تم استخدامها في عمليات التعقيم والتعامل مع المرضى في توصيل الدواء والطعام للغرف للحفاظ على سلامة الطاقم الطبي، إضافة إلى مشاركتها في عمليات مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، كما تم برمجتها للمساعدة في عمليات أخذ عينات المسحة الأنفية وتحفيز المجتمع على الالتزام حفاظًا على سلامتهم.

وجاء ذلك خلال مناقشة كليتي تقنية المعلومات والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات ، بالتعاون مع جامعة نيويورك – أبوظبي خلال ندوة"الندوة السادسة للروبوتات الاجتماعية" أبحاث وتطبيقات الروبوتات الاجتماعية ودورها خلال مرحلة الأوبئة والأزمات، وذلك ضمن فعالية "الإمارات تبتكر".

وقال مدير مختبر الذكاء الصناعي والروبوتات بجامعة الإمارات -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس- إن الروبوتات سيكون أيضا لها دور فعال في استكشاف الفضاء ومرافقة رواد الفضاء في رحلاتهم للفضاء حيث يتم الإعداد لذلك للمشاركة به في فعاليات إكسبو القادمة.