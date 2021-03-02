تكنولوجيا: "تويتر" تبدأ تصنيف التغريدات المضللة حول لقاحات كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تويتر" (Twitter) الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، البدء فى تصنيف التغريدات المضللة على منصتها الاجتماعية، حول لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للشركة، فإنه في حالة نشر أي من الحسابات على المنصة خمس معلومات ضد سياسة المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا سيؤدي ذلك إلى تعليق دائم للحساب.

وأوضحت أنها منذ تقديم توجيهات متعلقة بالفيروس التاجي في ديسمبر 2020 أزالت أكثر من 8400 تغريدة في جميع أنحاء العالم.

في الوقت الراهن، يتم تطبيق التصنيفات من قبل موظفي "تويتر"، ولكن مستقبلًا سيتم إدراج المراجعة الآلية جنبًا إلى جنب مع المراجعة البشرية لتحديد التغريدات التي تنتهك سياسة التضليل الخاصة بفيروس كورونا.

وتعمل المنصة كذلك على دعم مستخدميها بهدف الحصول على معلومات صحية دقيقة من الخبراء والسلطات الصحية.

وكانت "تويتر" أعلنت - في وقت سابق - أنها ستحدد مع شركاء الصحة العامة المعلومات الخاطئة عن اللقاح والتي يتعين حذفها لما تنطوي عليه من أضرار.

