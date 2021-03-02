تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Realme GT 5G

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 4 ساعات

كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف Realme GT 5G ، وذلك قبل إطلاقه بعد عدة أيام في الرابع من مارس الجاري.

ووفقا لموقع ”جي إس مارينا“، يحتوي هاتف Realme GT 5G الذي يحمل رمز الطراز RMX2202، على ماذربورد من نوع lahaina وأحد أقوى المعالجات في السوق Snapdragon 888 SoC.

وتظهر المعلومات المسربة أن Realme GT 5G سيأتي بواجهة خلفية زجاجية، ولكن الهاتف سيتوفر أيضا بواجهة خلفية جلدية.

وفي الصورة المسربة يمكن رؤية الخلفية الجلدية باللون البرتقالي المصفر التي تم تزيينها بشريط أسود سميك، وهو تصميم اكتسب اسم Bumblebee ومن المتوقع أن يتم تأكيد اسمه الرسمي خلال حدث الإطلاق قريبا.



وتوضح المعلومات التي جمعت أثناء اختبار الجهاز على منصة ”جيك بنش“ أن Realme GT 5G سيأتي بشاشة Super AMOLED 6.8 بوصة وبدقة 1440×3200 بكسل، ومستشعر لبصمة الإصبع أسفل الشاشة.

ويبلغ معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وهي من صنع ”سامسونغ“ وبها ثقب في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية.

وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل الأحدث أندرويد 11، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 12 غيغا بايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغا بايت، ولن يدعم بطاقة ذاكرة خارجية، أما البطارية فسعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 125 واط.

هذا وسيتم تسعير الهاتف في الصين بحوالي 2999 يواناً صينياً، أي ما يعادل 460 دولارا، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن سعره في بقية دول العالم في حدث الإطلاق في 4 مارس.