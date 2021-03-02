شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم زووم 11% بعد إعلانها أرباح الربع الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم Zoom بما يصل إلى 11% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الرابع المالية والتوجيهات التي كانت أقوى مما توقعه المحللون وفقا لCNBC.

ووصلت الأرباح إلى 1.22 دولار للسهم مقابل توقعات بنحو 79 وفقًا لرفينيتيف.

وبينما وصلت الإيرادات إلى 882.5 مليون دولارمقابل 811.8 مليون دولار كما توقع المحللون، وفقًا لرفينيتيف.

ونمت الإيرادات بنسبة 369% على أساس سنوي في الربع المنتهي في 31 يناير، وفقًا للبيان.