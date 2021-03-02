شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة أذن رياضية بعمر بطارية طويل الأمد مريحة وموثوقة.. تعرف على سماعة HUAWEI FreeLace Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هواوي مؤخراً عن إطلاق سماعة HUAWEI FreeLace Pro الجديدة، والتي تأتي بعمر بطارية طويل الأمد من هواوي مع تقنية عالية الجودة لإلغاء الضوضاء – سماعة HUAWEI FreeLace Pro – المصممة لسكان المدن العصريين الذين دائمًا على حركة. ويمكن الحصول على سماعة HUAWEI FreeLace Pro عبر المتجر الرسمي لهواوي و من خلال HUAWEI Experience Store وعبر تجار التجزئة المختارين في مصر بسعر 2,299 جبيه بألوان Graphite Black وSpruce Green.







وتمتاز السماعة بالعديد من المواصفات المتفوقة والتي تجعلها سماعة ممتازة لأصحاب الحياة الصخبة والسريعة:

طاقة كافية تدوم طوال اليوم

إن امتلاك طاقة كافية لقضاء يومك في سماعة أذن لا يقل أهمية عن الحصول على صوت عالي الجودة، هل توافق؟ لحسن الحظ، تأتي أحدث سماعات أذن حول الرقبة من هواوي مزودة ببطارية يمكن أن تدوم لمدة 24 ساعة (مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء) بشحنة واحدة كاملة. سواء كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق أو تتنقل من المنزل إلى العمل أو العكس، فلا داعي للقلق بشأن نفاد طاقة البطارية. أفضل جزء هو شحن سماعة HUAWEI FreeLace Pro بأسرع ما يمكن. ما عليك سوى توصيلها بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الحاسوب المحمول وشاهد سحر خاصية HUAWEI HiPair - يمكن أن يوفر لك عملية شحن لمدة 5 دقائق 5 ساعات من التشغيل.

تخلص من الأصوات غير المرغوب فيها

باختصار، سماعة HUAWEI FreeLace Pro عبارة عن سماعات أذن مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة بميكروفونين بالإضافة إلى إلغاء ضوضاء المكالمات بثلاثة ميكروفونات، والتي تم تخصيصها بعناية لتناسب صخب المدينة. ببساطة، إنها مثالية للمكالمات أو تشغيل الموسيقى أو عند مشاهدة أحدث حلقة من مسلسلك المفضل. تحتاج أحيانًا إلى أن تكون على دراية بمحيطك مع تشغيل إلغاء الضوضاء، لحسن الحظ، تأتي سماعة HUAWEI FreeLace Pro مزودة بخاصية وضع الوعي - Awareness Mode، والتي تمكنك من سماع الإعلانات والأصوات الهامة الأخرى من حولك دون الحاجة إلى نزع سماعات الأذن.

اتصال ذكي

كالعادة مع هواوي، نتوقع أجهزة سهلة الاستخدام ومصممة بذكاء. تتيح خاصية HUAWEI HiPair الاقتران السلس بين سماعات الأذن وهاتفك الذكي. بمجرد توصيل موصل USB-C بهاتفك الذكي، سيظهر على الهاتف الذكي تلقائيًا نافذة مطالبة بالاتصال، ويكمل إقران Bluetooth بسرعة في خطوة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن التبديل بين جهازين مقترنين أسهل من أي وقت مضى: على سبيل المثال، إذا كنت تحضر ندوة افتراضية على جهازك اللوحي وتلقيت مكالمة على هاتفك الذكي، يمكنك بسهولة تحويل اتصال سماعات الأذن بالهاتف عن طريق الضغط مرتين على زر الطاقة - بكل سهولة!

تعد سماعة HUAWEI FreeLace Pro أيضًا أداة رائعة لمحبي ألعاب الهواتف و الأجهزة اللوحية. بفضل وضع Low-Latency Gaming Mode، والذي يسمح لسماعة HUAWEI FreeLace Pro بتقليل زمن انتقال الصوت بشكل كبير في الألعاب. عندما ترى ما تسمعه، يمكنك الاعتماد أكثر على حواسك السمعية لاكتساب الميزة التنافسية على خصومك. وأخيرًا، يعد توفير الطاقة على HUAWEI FreeLace Pro أمرًا سهلاً كوضع سماعتي الأذن معًا بشكل أنيق على الصدر. يتيح ذلك لسماعات الأذن إيقاف التشغيل تلقائيًا عندما يتم توصيل سماعتي الأذن للحفاظ على البطارية وعندما يتم فصلها، تستأنف السماعات الاتصال تلقائيًا.

تصميم عصري

مصممة لعشاق الموضة الشباب وسكان المدن على حد سواء. تأتي سماعة HUAWEI FreeLace Pro بلونين: Black Graphite، Spruce Green . لا تأتي سماعات الأذن هذه بألوان رائعة فقط، والتي تتناسب مع أي مجموعة من الملابس التي ترتديها، ولكنها أيضًا خفيفة الوزن مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم.