انت الان تتابع خبر بالفيديو: تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1- الهند تضع لوائح اكثر صرامة لمواقع التواصل فيسبوك و تويتر وغيرها. 2- تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة لخرقها قواعد المنصة. 3- تويتر تبدأ بتجربة خاصية المجموعات. 4- واتساب يضيف خيار كتم مقطع الفيديو لنظام الاندرويد.



5- ابل تسجل براءة اختراع لنظارتها التي ستقوم بتنظيف نفسها. 5- ابل تسجل براءة اختراع لنظارتها التي ستقوم بتنظيف نفسها. 6- اكثر من 1.8 مليار مستخدم لمجموعات فيسبوك كل شهر. 7- موقع تويتر ينافس تطبيق كلوب هاوس في المحادثات الصوتية الجماعية.