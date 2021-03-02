علوم وتكنولوجيا

بالفيديو: تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة

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بغداد - ياسين صفوان - 1- الهند تضع لوائح اكثر صرامة لمواقع التواصل فيسبوك و تويتر وغيرها.

2- تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة لخرقها قواعد المنصة.

3- تويتر تبدأ بتجربة خاصية المجموعات.

4- واتساب يضيف خيار كتم مقطع الفيديو لنظام الاندرويد.


5- ابل تسجل براءة اختراع لنظارتها التي ستقوم بتنظيف نفسها.

6- اكثر من 1.8 مليار مستخدم لمجموعات فيسبوك كل شهر.

7- موقع تويتر ينافس تطبيق كلوب هاوس في المحادثات الصوتية الجماعية.

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MO Nasa

MO Nasa

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