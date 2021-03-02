شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف تشغيل الإشعارات على أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا تريد أن تزعج نفسك، فهناك طريقتان لإيقاف تشغيل الإشعارات على هاتف أندرويد أو التابلت، حيث تحتوي أجهزة أندرويد على وضع "عدم الإزعاج" الذي سيكتم جميع الإشعارات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، ونرصد لك كل الخطوات التى يمكنك الالتزام بها وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الأصوات".

2. في القائمة التي تفتح، اضغط على "الرجاء عدم الإزعاج".

3. ستتمكن من تعديل إعداداته، بما في ذلك أي الإشعارات، إن وجدت، يمكنها الوصول إليها.

يمكنك أيضًا تعطيل الإشعارات لكل تطبيق على هاتفك بهذه الخطوات:

1. افتح "الإعدادات" واضغط على "الإشعارات"، وستجد قائمة كاملة بجميع تطبيقاتك.

2. اضغط على مفتاح التبديل الموجود بجوار كل تطبيق لإيقاف تشغيل الإشعارات.

3. إذا كنت تريد ترك أحد التطبيقات قيد التشغيل ولكن مع تخصيص نوع الإشعارات التي يرسلها، فاضغط على "خيارات متقدمة" أعلى اليسار ثم اضغط على اسم التطبيق لتعديله.