شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أشياء يجب أن تعرفها عند شراء أجهزة أندرويد مستعملة والان مع تفاصيل الخبر





تعد الهواتف الذكية المستخدمة بشكل عام استثمارًا آمنًا، ولكن هناك عددًا من الأسباب التي قد تدفعك إلى إعادتها، فقد تكون لا تعمل كما هو معلن عنها، أو قد تكتشف أنها تفتقد ميزة مهمة لم تدرك أنك بحاجة إليها، ويجب أن تمنحك سياسة الإرجاع المعقولة ما لا يقل عن أسبوعين لإعادتها، فإذا لم يعرض البائع ذلك، ابحث في مكان آخر.



قم بتقييم ما إذا كان الهاتف قد تم تجديده أو استخدامه ببساطة قم بتقييم ما إذا كان الهاتف قد تم تجديده أو استخدامه ببساطة اعتمادًا على المكان الذي تشتري منه هاتفك، يمكن استخدامه ببساطة، وهذا هو الحال عادة عندما تحصل عليه مباشرة من بائع مستقل أو مكان يبيع هواتف تم تجديدها.

القاهرة - سامية سيد - ضع في اعتبارك سياسة الإرجاع

وتُباع الهواتف المستعملة بشكل عام كما هي، وأنت تأخذها بكل البلى الذي تسبب به المالك السابق، ولكن يتم فحص الهاتف الذي يتم تجديده واعتماده للعمل كأنه جديد، وغالبًا ما تم استبدال بعض المكونات لجعله يبدو جديدًا في المصنع فالمتجدد هو الحل الأمثل.

ويمكنك أن تفترض عمومًا أن الهاتف الذي تم تجديده سيحتوي على بطارية جديدة، وغالبًا ما يأتي تجديد المصنع من جانب الشركة المصنعة الأصلية مع ضمان كامل أيضًا، مما يعني أنه لا يوجد خطر أساسي في شراء المنتجات المستعملة.



اكتشف ما إذا كان يمكن تحديث الهاتف إلى الإصدار التالي من أندرويد اكتشف ما إذا كان يمكن تحديث الهاتف إلى الإصدار التالي من أندرويد تصدر جوجل إصدارًا جديدًا من نظام التشغيل أندرويد الخاص بها كل عام أو نحو ذلك، ولكنها تترك الأمر للمصنعين لتطبيقه في هواتفهم.

يميل صانعو الهواتف إلى تحديث أجهزتهم المحمولة لمدة عامين على الأكثر بأحدث إصدار من أندرويد؛ فإذا كنت مهتمًا بمواكبة تحديثات أندرويد، فابحث عن الهاتف الذي تهتم به لمعرفة المدة التي تخطط الشركة المصنعة لدعمه.





حدد وقت الشراء بأفضل سعرأفضل وقت للحصول على هاتف العام الماضي هو بعد طرح أحدث طراز، لأن كل طراز قديم أصبح الآن أقل قيمة، ويصدرون العديد من مصنعي أندرويد أحدث طرازاتهم في وقت مبكر من العام.