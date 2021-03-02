شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحظر تطبيقات الوسائط الاجتماعية من الوصول إليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأداة 1: Freedom

يعد Freedom أحد أشهر تطبيقات حظر الوسائط الاجتماعية المتاحة حاليًا، ويمكن استخدامه على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر على حد سواء، وهو متوافق مع أجهزة ويندوز وأندرويد و Mac / iOS و Chrome.

وهناك عدد قليل من امتدادات المتصفح التي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع Freedom لمزيد من السيطرة.

وتتمثل جاذبية Freedom الرئيسية في أنها تسمح للمستخدمين بتعيين حدودهم الخاصة: يمكنك حظر مواقع ويب معينة، أو حظر جميع مواقع الويب باستثناء تلك التي تحتاجها، أو حظر الإنترنت بالكامل.

كما يسمح لك أيضًا بجدولة أوقات محددة يُسمح لك فيها باستخدام مواقع معينة، بالإضافة إلى تسجيل مقدار الوقت الذي تقضيه في كل موقع ويب.

كما أن تطبيق Freedom مجاني للاستخدام في الجلسات السبع الأولى، وبعد ذلك سيُطلب منك الدفع مقابل اشتراك للاستمرار في استخدامه.



الأداة 2: StayFocusd الأداة 2: StayFocusd يعد StayFocusd هو امتداد متصفح مجاني يتحكم في مقدار الوقت الذي يمكنك قضاؤه على مواقع ويب محددة كل يوم، وإنه متاح حاليًا فقط لـ Google Chrome، مما يعني أنه لن يعمل على متصفحات الويب الأخرى مثل Firefox أو Microsoft Edge.

يقيد الوقت الذي يمكن أن يقضيه المستخدمون في مواقع ويب معينة، بهدف الحفاظ على تركيزك، وبعد أن يفي المستخدمون بالحد الزمني اليومي للمواقع المعنية، سيقوم StayFocusd بحظرهم من تلك المواقع لبقية اليوم.

هناك أيضًا خيار صارم يمنعك من التراجع عن القيود التي حددتها، لذا تأكد من أنك متأكد ولا تضيف بطريق الخطأ أي أصفار إضافية إلى الحد الزمني (بالساعات).

كما أن امتداد المتصفح المجانى به قدرات حظر مواقع خاصة قوية جدًا أيضًا، فيمكنك استخدامها لحظر مواقع معينة، بالإضافة إلى صفحات مواقع الويب الفردية والمسارات والمحتوى المستضاف على صفحة فردية (مثل الصور أو مقاطع الفيديو).

كما أنه يتزامن مع جميع أجهزتك الأخرى، بحيث لا يمكنك التحايل على برامجه عن طريق فتح مواقع غير مرغوب فيها على جهاز آخر.