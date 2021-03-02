شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يوضح سبب تفضيله أندرويد بدلاً من آيفون والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، أضاف بيل جيتس: أنا في الواقع أستخدم هاتف أندرويد لأنني أرغب في تتبع كل شيء، وغالبًا ما استخدم أجهزة آيفون، لكن الهاتف الذي أحمله هو أندرويد.
وحاولت مايكروسوفت إطلاق هاتفها الخاص المسمى Windows Phone، لكنها أغلقت المشروع بسبب نقص التطبيقات.
ودخلت عملاقة البرمجيات منذ ذلك الحين في شراكة مع شركة جوجل لإنشاء هاتف أندرويد قابل للطي، ومنذ ذلك الحين، أصبحت مايكروسوفت أكثر تكاملاً مع الشركات المصنعة الأخرى.
وقامت الشركة المصنعة الكورية الجنوبية بتجميع تطبيق Your Phone من مايكروسوفت، الذي يسمح ببعض التكامل بين الهواتف الذكية وأجهزة ويندوز 10 بطريقة مشابهة لنظام آبل البيئي بين iOS وMacOS – منذ عام 2019.
وبالرغم من إجراء المقابلة مع (بيل جيتس) عبر Clubhouse العامل عبر أجهزة iOS فقط، فقد قال ديفيدسون: إن تطوير إصدار لنظام أندرويد من التطبيق كان من أهم أولويات الشركة.
وبينما تهيمن أجهزة آيفون على 45 في المئة من سوق الولايات المتحدة، يظل نظام أندرويد أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخدامًا في العالم.