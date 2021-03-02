علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch1 وWatch 4

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القاهرة - سامية سيد - - إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل.

- موديلات GPS.

- شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.

Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.

- سعة 16GB.

 

Apple Watch Series 1‏

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

- شاشة OLED Retina‏.

 

 شاشة من زجاج Ion-X.

 

- شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة.

 

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

 

- مستشعر بصري لنبض القلب.

 

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم.

 

- مقاومة للطرطشة.

 

- Wi-Fi وBluetooth 4.0.

 

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

 

- سعة 8GB.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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