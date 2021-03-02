شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch1 وWatch 4 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina بتكنولوجيا LTPO، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل.
- موديلات GPS.
- شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64-bit وشريحة W3 اللاسلكية.
- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.
- Wi-Fi وBluetooth 5.0.
- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.
- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.
- سعة 16GB.
- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.
- شاشة OLED Retina.
شاشة من زجاج Ion-X.
- شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة.
- التاج الرقمي Digital Crown.
- مستشعر بصري لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم.
- مقاومة للطرطشة.
- Wi-Fi وBluetooth 4.0.
- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.
- سعة 8GB.