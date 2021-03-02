شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch1 وWatch 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%. - شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع. - شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل. - موديلات GPS. - شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية. - التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية. - مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني. - إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه. - طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط. - مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1. - Wi-Fi وBluetooth 5.0‏. - GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري. - مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج. - سعة 16GB. Apple Watch Series 1‏ - إطار مقاس 38 مم أو 42 مم. - شاشة OLED Retina‏. شاشة من زجاج Ion-X. - شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة. - التاج الرقمي Digital Crown‏. - مستشعر بصري لنبض القلب. - إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم. - مقاومة للطرطشة. - Wi-Fi وBluetooth 4.0. - مكبر صوت وميكروفون مدمجان. - سعة 8GB.