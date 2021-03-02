شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء الروس يدرسون فيروسات مجمّدة عمرها 200 ألف عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العلماء من معهد الطب التجريبي التابع لوزارة العلم الروسية في مارس الجاري دراسة فيروسيات قديمة سيتم استخراجها من طبقات الجليد الأزلي في منطقة ياكوتيا بأقصى شمال شرق روسيا، ويبلغ عمر تلك الكائنات المجهرية 200 ألف عام.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال رئيس مختبر الطب الوراثي للكائنات المجهرية د. أرتيمي غونتشاروف، إن العلماء يأملون بأن تساعدهم تلك الكائنات في إعداد مضادات حيوية فعالة جديدة.

وأوضح قائلا إن منطقة (فيرخويانسك) في جمهورية ياكوتيا الروسية شهدت نشوء حفرة عميقة ظهرت نتيجة انحطاط الجليد الأزلي، وتتميز تلك المنطقة بكونها أبرد مكان في الكرة الأرضية لم تحدث فيه تغيرات جيولوجية ملحوظة ولم تتعرض طبقاته للجليد الأزلي لأي تأثيرات على مدى 200 ألف عام.

وقال: "سنحاول أن نكتشف هناك بكتيريا قديمة وفيروسات قديمة آكلة البكتيريا"، وحسب العالم الروسي يمكن الحصول على تلك الكائنات المجهرية القديمة بعد انتهاء حفر طبقات الجليد الأزلي الذي بدأ العام الماضي وسيستمر في مارس الجاري.

ومضى قائلا:" سنستخرج من طبقات الجليد الأزلي عينات تربة تحتوي على فيروسات قديمة ذات عمر مختلف ستنقل فيما بعد إلى بطرسبورغ حيث سيستخدمها العلماء لإنتاج الأدوية المختلفة، بما فيه المضادات الحيوية الحديثة القادرة على التصدي لكل الأجيال من الفيروسات، مع العلم أن الفيروسات التي تحيط بالإنسان في الوقت الراهن قد تكيفت على المضادات الحيوية المستخدمة في الطب حاليا ولا تتأثر بها".

وأشار العالم الروسي إلى أن عينات التربة المجمدة المستخرجة العام الماضي من طبقات الجليد الأزلي القديمة تدرس حاليا في الجامعات الروسية والأجنبية.