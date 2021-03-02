شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون بين Polaris و Zero Motorcycles لإنتاج أول سيارة رياضية كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون جديد بين Polaris و Zero Motorcycles أول سيارة رياضية تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي عبارة عن مركبة Ranger تشمل السائق والراكب، تعمل بالبطارية وفقا لما نقله موقع the verege.

ولم تقدم الشركات أي تفاصيل حول نطاق السيارة أو حزمة البطارية أو السعر، لكنهم قالوا إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج على UTV الجديد (أو مركبة التضاريس الأرضية) في ديسمبر 2021.

ورينجر هي العلامة التجارية الأولى مبيعًا في تشكيلة بولاريس للسيارات متعددة الاستخدامات ومقرها مينيسوتا.

وقال متحدث باسم الشركة إن مزيدًا من التفاصيل قادمة، لكن الهدف هو "بناء رينجر أفضل مع المزيد من القوة، والإمكانيات اللازمة".

وقعت بولاريس والدراجات النارية على اتفاقية مدتها 10 سنوات في العام الماضي.

وقعت Polaris و Zero Motorcycles العام الماضي اتفاقية مدتها 10 سنوات لإنتاج مجموعة من المركبات الكهربائية، بما في ذلك ATVs و UTVs وعربات الثلوج.

وتأمل كلتا الشركتين في الاستفادة مما يعتقدان أنه سوق تم التغاضي عنه للكهرباء، بدءًا من المركبات على الطرق الوعرة وعربات الثلوج، حيث يستهدفون صنع نسخة كهربائية من كل نوع من المركبات في تشكيلة Polaris بحلول عام 2025.

وقال مايك سبيتزن، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Polaris ، في بيان: "مع تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية، فإننا نستثمر في الكهرباء من أجل تلبية احتياجات العملاء الحاليين وكذلك جذب راكبي رياضة القوة في المستقبل"، "رينجر الكهربائي الجديد كليًا هو أحدث جهودنا التي تهدف إلى قيادة الصناعة إلى الأمام في مجال السيارات الرياضية الكهربائية."

على عكس ATVs ، التي يمكن التعرف عليها من خلال وضع الجلوس على المقعد وتوجيه المقود، يتم استخدام UTVs للعمل أكثر من الترفيه، تُستخدم المركبات الكبيرة القوية بشكل شائع لسحب المعدات والإمدادات في المواقع التي تجعل استخدام الشاحنة غير عملي أو مستحيل.

وتتراوح أسعار رينجرز التي تعمل بالغاز من Polaris (يقصد التورية) بشكل عام ما بين 20000 دولار و22000 دولار وهي مركبات شهيرة مع عمال الزراعة والصيادين وغيرهم من عشاق الهواء الطلق.

ويتم تصميم وتطوير رينجر الكهربائي بواسطة Polaris and Zero في منشأة في وايومنج مينيسوتا، على أن يتم التصنيع في منشأة Polaris في هانتسفيل ألاباما، ومن المتوقع أن يتم طرح السيارات الأولى على الوكلاء في أوائل العام المقبل.