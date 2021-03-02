شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تستعين بالذكاء الاصطناعى للتغلب على هدر الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الشركات اليابانية على تكثيف استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة لتقليل الفاقد وخفض التكاليف في الوباء، وتتطلع إلى تسجيل بعض نقاط الاستدامة على طول الطريق، حيث أظهرت بيانات حكومية أن التخلص من أكثر من 6 ملايين طن من نفايات الطعام في اليابان يكلف الاقتصاد رقم 3 في العالم حوالي 2 تريليون ين (19 مليار دولار) سنويًا.

ومع وجود أعلى نسبة نفايات غذائية للفرد في آسيا، سنت الحكومة اليابانية قانونًا جديدًا لخفض هذه التكاليف إلى النصف من مستويات 2000 بحلول عام 2030، مما دفع الشركات لإيجاد حلول، فعلي سبيل المثال بدأت سلسلة المتاجر الصغيرة Lawson Inc في استخدام الذكاء الاصطناعي من شركة DataRobot الأمريكية، والتي تقدر كمية المنتجات على الرفوف، من كرات أرز أونيغيري إلى شطائر البيض والتونة، التي قد لا تُباع أو لا تلبي الطلب.

وتهدف Lawson إلى خفض المخزون الزائد بنسبة 30٪ في الأماكن التي تم طرحها فيها، وتريد خفض نفايات الطعام إلى النصف في جميع متاجرها في عام 2030 مقارنة بعام 2018، حيث يعتبر التخلص من نفايات الطعام أكبر تكلفة يتحملها أصحاب امتياز لوسون بعد تكاليف العمالة.

فيما تقوم شركة Suntory Beverage & Food Ltd بتصنيع المشروبات بتجربة تقنية ذكاء اصطناعي أخري من Fujitsu Ltd لمحاولة تحديد ما إذا كانت سلع مثل زجاجات الشاي الصيني الأسود والمياه المعدنية قد تعرضت للتلف أثناء الشحن، وحتى الآن، كان هذا مسعى بشريًا يستغرق وقتًا طويلاً، ومع الذكاء الاصطناعي الجديد، تأمل شركة Suntory في قياس ما إذا كان الصندوق التالف كذلك، أو عندما تكون المحتويات نفسها قد تعرضت للتلف وتحتاج إلى إعادتها.

وتهدف Suntory إلى تقليل عودة البضائع بنسبة 30-50% وخفض تكلفة نفايات الطعام وتطوير نظام قياسي مشترك يمكن أن يشاركه صانعو الأغذية وشركات الشحن الأخرى.

أهداف التنمية المستدامة

وأطلق Tatsuya Sekito شركة Kuradashi، وهي شركة للتجارة الإلكترونية تتعامل في الأطعمة غير المباعة بسعر مخفض، في عام 2014 بعد رؤية كميات هائلة من النفايات من معالجات الطعام أثناء العمل لصالح شركة تجارية يابانية في الصين، حيث يزدهر العمل عبر الإنترنت الآن ويرجع ذلك جزئيًا إلى قفزة في الطلب على الأطعمة غير المباعة منخفضة السعر حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالتكلفة وسط جائحة COVID-19.

وقال سيكيتو لرويترز "زادت المبيعات 2.5 مرة العام الماضي مقارنة بالعام السابق بينما تضاعفت كمية نفايات الطعام منذ أن قطع فيروس كورونا سلسلة الإمدادات الغذائية".

كما انضم آخرون إلى شركات الأغذية في تطوير منصة تكنولوجية جديدة للحد من هدر الطعام كجزء من الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، كما تستخدم شركة NEC Corp الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكنه فقط تحليل البيانات مثل الطقس والتقويم واتجاهات العملاء في تقدير الطلب ولكن أيضًا إعطاء الأسباب الكامنة وراء تحليلها.