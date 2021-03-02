شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من تهديد "بتكوين" على المناخ العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنجامين جونز، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيو مكسيكو، لصحيفة "جارديان"، إن زيادة استهلاك الكهرباء لتعدين العملات المشفرة، يهدد "الانبعاثات الصفرية".

وفقًا للبروفيسور، فإن كمية الكهرباء المستخدمة في "تعدين" عملات البيتكوين تتجاوز بالفعل الكمية التي تستخدمها دول بأكملها، حسب إذاعة "موسكو تتحدث" والتي نقلتها سبوتنيك.

وحث العالم الدول على اتخاذ تدابير لتنظيم تعدين العملة المشفرة.

وتراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير في معاملات هزيلة الأحد الماضي، ونزلت 3.7% عن إغلاق يوم الجمعة مع استمرار هبوطها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار وفقا لرويترز.

كانت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70% منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسيا عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثمارا رئيسيا وأداة للمدفوعات.