شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LimeBike تستثمر 50 مليون دولار لتطوير دراجات كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة السكوتر المعروفة سابقًا باسم LimeBike إنها ستستثمر 50 مليون دولار لتنمية شبكة الدراجات الكهربائية المشتركة، بما في ذلك إضافة نموذج جديد للدراجات ومضاعفة عدد المدن التي تعمل فيها وفقا لموقع the verege.

وبدأت Lime بالدراجات المشتركة، فقط لتتحول بسرعة إلى المحور بعد أن قدم Bird لأول مرة مفهوم السكوتر الكهربائي بدون قاعدة في عام 2017.

وأسقطت الشركة "الدراجة" من اسمها وبدأت بالتخلص التدريجي من دراجاتها في عام 2019، ولكن في العام التالي، Lime استحوذت على شركة Jump from Uber للدراجات وفجأة عادت الدراجات إلى القائمة.

50 مدينة جديدة بحلول بداية عام 2022

وتضاعف الشركة من عدد الدراجات الكهربائية المشتركة مع خطط لإطلاق "عشرات" المدن الجديدة في أمريكا الشمالية بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى عشرات أخرى في أوروبا وعدد من الأسواق الأخرى.

وتخطط الشركة لامتلاك دراجاتها في 50 مدينة جديدة بحلول بداية عام 2022، أي ما يقرب من أربعة أضعاف حجم أسطولها.

وسيذهب الاستثمار البالغ 50 مليون دولار إلى حد كبير نحو تصميم وتصنيع وتجميع دراجتها من الجيل التالي والتي ستبدأ في طرحها هذا الصيف.

وسيأتي الطراز الجديد بمحرك أكثر قوة بقدرة 350 واط وبطارية قابلة للتبديل قادرة على بلوغ مدى يصل إلى 25 ميلاً.

البطارية قابلة للتبديل أيضًا مع تلك التي تشغل الدراجات البخارية الكهربائية Lime’s Gen4 ، مما يسمح بعملية شحن قياسية للبطارية.

وسيساعد ناقل الحركة ثنائي السرعات في تسلق التلال وسيساعد قفل المحور المدمج الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا في الحفاظ على أمان الدراجة من السرقة والتخريب.

محرك بقوة 350 واط وبطارية قابلة للتبديل

هناك ميزات جديدة أخرى على الدراجة: يتم استبدال المقاود بأخرى مماثلة لدراجات Lime، وهناك حامل هاتف في السلة الأمامية وستكون الدراجة قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 20 ميلاً في الساعة (حسب اللوائح المحلية)، يزن 72 رطلاً، وهو أثقل من دراجات Citi Bikes الكهربائية التي يبلغ وزنها 65 رطلاً.

وستحافظ Lime على دراجات Jump ذات اللون الأحمر الكرز قيد التشغيل، مع عدم وجود خطط للتخلص من تلك الدراجات لصالح الدراجات الإلكترونية الجديدة التي تحمل علامة Lime.

وصرحت الشركة بأنها تريد أن تكون مزودًا متعدد الوسائط لأنواع مختلفة من السيارات الكهربائية منخفضة السرعة.

وفي العام الماضي أضافت Lime دراجات إلكترونية بدون دواسات من Wheels إلى تطبيقها في العديد من المدن كجزء من جهد جديد لدمج مزودي خدمات الحركة الدقيقة من جهات خارجية.

ومؤخراً، أعلنت عن خطط لإدخال دراجات كهربائية في باريس وواشنطن العاصمة.

ويأتي الاستثمار الجديد في الدراجات الإلكترونية مع ارتفاع معدلات ركوب الدراجات في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت مبيعات الدراجات - وخاصة مبيعات الدراجات الإلكترونية - إلى أرقام قياسية.

وتم تقديم تشريع في الولايات المتحدة لجعل الدراجات الإلكترونية ميسورة التكلفة.

وتضيف أنظمة مشاركة الدراجات المزيد من النماذج الكهربائية إلى أساطيلها على أمل جذب المزيد من الأعضاء.

وتقول Lime إن عملاءها أخذوا أكثر من 2.5 مليون رحلة على دراجاتهم الإلكترونية العام الماضي وتتوقع الشركة أن ينمو هذا الرقم بشكل كبير في عام 2021.