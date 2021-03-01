شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع الانفاق العالمى على التطبيقات لـ270 مليار دولار بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل إنفاق المستهلكين العالميين على التطبيقات المتميزة وعمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات عبر متجر تطبيقات أبل وجوجل إلى 270 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، أي ما يقرب من 2.5 ضعف ما أنفقه المستهلكون في عام 2020 مع تسارع اتجاهات الأجهزة المحمولة لـ Covid-19.

ووفقًا للبيانات التي قدمتها شركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower، فإن Covid-19 زاد الإنفاق الاستهلاكي العالمي في تطبيقات الأجهزة المحمولة خلال عام 2020، والذي ارتفع بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 111 مليار دولار، وفي حين أن النمو السنوي في الإنفاق سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة على مدى السنوات الخمس المقبلة ، سيستمر إجمالي الإيرادات في كلا متجرين التطبيقات في الارتفاع كل عام بمعدل نمو سنوي مركب 19.5% ليصل إلى 270 مليار دولار في عام 2025 .

وسيشهد متجر App Store معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21 % حتى عام 2025، ليصل إلى 185 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يشهد إنفاق المستهلكين على Google Play معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17%، ليصل إلى 85 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسينمو إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ قليلاً من الاتجاه العالمي، حيث يرتفع إلى 74 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 17.7 في المائة، فيما سيشهد متجر App Store الأمريكي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.6 في المائة، بينما يرتفع Google Play بنسبة 14 في المائة إلى 51 مليار دولار و23 مليار دولار على التوالي.

وحققت التنزيلات لأول مرة أعلى نمو لها منذ عام 2016 على الأقل في عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي إلى 143 مليار، وعلى الرغم من أن وتيرة التثبيت ستتباطأ مع بدء الأسواق في التعافي من الوباء، سيستمر كل من App Store و Google Play في تحقيق نمو سنوي مستقر.

وبحلول عام 2025، ستزيد التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب من تقدمها بشكل أكبر لتصل إلى 107مليارات دولار بينما ستصل ألعاب الهاتف المحمول إلى 78 مليار دولار.