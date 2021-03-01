تكنولوجيا: Asus تقدم هاتف الألعاب ROG Phone 5 بذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Asus مؤتمرها القادم في 10 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف ROG Phone 5، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن دعم هاتف الألعاب ROG Phone 5 لذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام.

كان لشركة Asus الريادة في إطلاق أول الهواتف الذكية المميزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في هاتف ROG Phone 3، واليوم تستعد الشركة لتحقق الريادة من جديد مع هاتف الألعاب المرتقب ROG Phone 5.

وتستعد Asus لإطلاق اثنان من الإصدارات من هاتف ROG Phone 5 وهما DA و DB، ولقد رصد النموذج I005DB من هاتف ROG Phone 5 في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام، ومن المقرر أن يكون الإصدار الرئيسي Tencent Games هو DA.

من جانب أخر يأتي إصدار DB بشاشة ثانوية في الجهة الخلفية، كما رصد نموذج DA من الهاتف في قاعدة Geekbench خلال شهر ديسمبر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف ROG Phone 5 برقاقة معالج Snapdragon 888، ونظام تشغيل Android 11، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الهاتف في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

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