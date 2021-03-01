Carbon 1 MK II .. أول هاتف في العالم من ألياف الكربون

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Carbon Mobile الألمانية عن Carbon 1 MK II، الذي يعتبر الهاتف الذكي الأول في العالم المصنع من ألياف الكربون بسعر 800 يورو.

ويعني هذا أن الغلاف الخارجي للهاتف يوفر السلامة الهيكلية مع عدم وجود دعامات داخلية، الأمر الذي يجعل الهاتف خفيفًا جدًا (125 جرام) ونحيفًا (6.3 ميليمتر).

وبالرغم من كل خصائصها الرائعة، فإن ألياف الكربون لها جانب سلبي كبير عند استخدامها في الهواتف الذكية.

وتحجب ألياف الكربون الموجات الراديوية، وهذا هو السبب في أننا نراها تُستخدم بشكل ضئيل، لكن فريق الشركة قضى سنوات في العمل على هذه المشكلة وقاموا بحلها.

ويعتبر المفتاح لحل هذه المشكلة هو تقنية HyRECM التي تم تطويرها على مدار أربع سنوات، وتجمع هذه التقنية بين ألياف الكربون العالية الجودة مع مادة مركبة تسمح لموجات الراديو بالمرور.

واستغرقت الشركة 3 ساعات لإنشاء الغلاف في عام 2017، لكنها لم تستغرق سوى 30 دقيقة الآن بعد أن تم تحسين العملية.

وبالرغم من الوصول إلى هذه السرعة، البالغة 6 أضعاف السرعة القديمة، فإن العملية لا تزال تتطلب مهندسًا متمرسًا يقطع المواد يدويًا ويشرف على عملية التشكيل.

وبالنظر إلى أن التصميم الأحادي لا يحتوي على إطار داخلي، فإنه يتم توصيل جميع المكونات بألياف الكربون نفسها.

ويشكل البلاستيك أقل من 5 في المئة من المواد المستخدمة في بناء الهاتف، ويمكن تفكيك كل هاتف من Carbon Mobile وتحويله إلى مواد خام.

ويحتوي Carbon 1 MK II على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6 إنشات وبدقة 1080×2160 بكسل وبمعدل عرض 18:9.

ويتم حماية الشاشة بواسطة أنحف لوحة من Gorilla Glass Victus حتى الآن – يبلغ قياسها 0.4 ميليمتر فقط.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10، لكن تحديث أندرويد 11 قادم في الربع الثاني، وتعد Carbon Mobile بسنتين من التحديثات البرمجية والتصحيحات الأمنية الشهرية.

ويتم تشغيل Carbon 1 MK II بواسطة مجموعة شرائح Helio P90، التي تقترن بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويمكن أن تحتوي فتحة البطاقة المزدوجة المختلطة على بطاقة microSD إذا كنت بحاجة إلى المزيد من مساحة التخزين الداخلية.

وهناك بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير يمكن شحنها حتى 50 في المئة في نصف ساعة.

وبالنسبة للكاميرا، يتضمن الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل، ويبدو أن كلاهما لهما البعد البؤري نفسه وفتحة العدسة f/2.0 نفسها، بينما هناك في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 20 ميجابيكسل.

ولا يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، لكنه يتضمن دعمًا لمعيار Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 مع aptX HD و NFC و GPS و GLONASS و Galileo ومنفذ USB-C 3.1.

كما لا يوجد منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، لكن يوجد NFC، وهناك أيضا قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ويمكن طلب Carbon 1 MK II أوليًا عبر الإنترنت اليوم من الموقع الرسمي للشركة، على أن يبدأ الشحن في وقت لاحق من هذا الشهر، كما يظهر الهاتف في المتاجر العادية في ألمانيا في غضون أسبوعين.