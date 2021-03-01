Live Rooms تتيح البث المباشر لأربعة أشخاص معًا

دبي - يزن راشد - تريد منصة إنستاجرام أن يستخدم المزيد من الأشخاص البث المباشر في وقت واحد، لذلك أطلقت اليوم ميزة Live Rooms.

وتسمح هذه الميزة، التي ستكون متاحة عالميًا، لأربعة أشخاص بالدردشة المرئية في بث مباشر، بينما كانت في السابق تسمح للمستخدم بالبث المباشر مع شخص آخر فقط، على غرار Facebook Live.

وتقول الشركة: إنها تأمل في أن تفتح Live Rooms المزيد من الفرص الإبداعية فيما يتعلق بالبث المباشر للسماح بأشياء، مثل البرامج الحوارية المباشرة، والأسئلة والأجوبة الموسعة أو المقابلات، والجلسات الموسيقية، وتجارب التسوق المباشر، والمزيد.

وبالإضافة إلى القدرة على البث المباشر مع المزيد من الأشخاص، تشرح إنستاجرام أيضًا كيف يمكن للميزة الجديدة أن تساعد المبدعين في كسب المزيد من المال.

وفي العام الماضي، في الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا، قدمت إنستاجرام الشارات كطريقة للجماهير لدعم صناع المحتوى المفضلين لديهم خلال مقطع فيديو البث المباشر.

وبعد شرائها، تظهر الشارات بجوار اسم أحد المعجبين في جميع أنحاء فيديو البث المباشر، مما يساعد على تمييز تعليقاته وإلغاء قفل الميزات الخاصة الأخرى، مثل وضعه في قائمة حاملي الشارات لدى صناع المحتوى.

وأصبحت الشارات متاحة على نطاق واسع في الخريف الماضي، بثلاث فئات سعرية هي: 0.99 دولار أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار.

وباستخدام Live Rooms، يمكن للمعجبين شراء شارات لدعم المضيفين، بالإضافة إلى استخدام الميزات التفاعلية الأخرى، مثل: التسوق وجمع التبرعات المباشر.

وتقول الشركة: إنها تعمل الآن أيضًا على تطوير أدوات أخرى، مثل: عناصر تحكم المشرف وميزات الصوت، التي يتم طرحها في الأشهر القادمة.

ولبدء Live Room، يمكنك التمرير إلى جهة اليسار وتحديد خيار الكاميرا المباشرة، ومن ثم عنوان الغرفة والنقر على رمز الغرفة لإضافة الضيوف، ويظهر هنا قائمة بالأشخاص الذين طلبوا البث المباشر معك، ويمكنك البحث عن ضيوف آخرين لإضافتهم.

وعند بدء Live Room، تظل في الجزء العلوي من الشاشة أثناء إضافة المدعوين، ويمكن إضافة الضيوف مرة واحدة أو بشكل فردي، ويتيح ذلك فرصًا لإضافة الضيوف بشكل غير متوقع إلى مجموعات البث المباشر للحفاظ على تفاعل المعجبين.

ويمكن أن تساعد القدرة على إضافة المزيد من الضيوف إلى البث المباشر أيضًا صناع المحتوى في زيادة قاعدة المتابعين، حيث يتم تنبيه جميع متابعي الضيوف بشأن Live Room.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، لن يتمكن أي شخص تم حظره بواسطة أي من المشاركين في Live Room من الوصول إلى البث المباشر.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن أي ضيوف سبق أن تم إبطال وصولهم المباشر بسبب انتهاك إرشادات مجتمع إنستاجرام من الانضمام إلى أي غرف مباشرة.

ويمكن للمضيفين أثناء البث المباشر الإبلاغ عن التعليقات وحظرها واستخدام عوامل تصفية التعليقات للحفاظ على تجربة أكثر أمانًا لجميع المشاهدين.