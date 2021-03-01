MicroStrategy تشتري بيتكوين بقيمة 15 مليون دولار

دبي - يزن راشد - لم تنته شركة MicroStrategy، الداعمة الرئيسية لعملة بيتكوين، بعد من شراء بيتكوين، وذلك بالرغم من أن عملية الشراء الأحدث كانت أقل بكثير من المعتاد.

وقالت الشركة اليوم الاثنين: إنها اشترت 328 بيتكوين أخرى مقابل نحو 15 مليون دولار نقدًا، مما أدى إلى تضخم حيازتها من العملة المشفرة ورفع أسهم الشركة بنسبة 7 في المئة في التداول قبل السوق.

واشترت الشركة، التي يعد رئيسها التنفيذي (مايكل سايلور) Michael Saylor أحد أكثر المؤيدين لعملة بيتكوين، العملة المشفرة بمتوسط ​​سعر يبلغ نحو 45710 دولار لكل منهما.

وقالت شركة MicroStrategy، أكبر شركة لذكاء الأعمال التجارية العامة في العالم: إنها تمتلك ما يقرب من 90859 بيتكوين، التي تم الحصول عليها بسعر شراء إجمالي يبلغ نحو 2.19 مليار دولار ومتوسط ​​سعر شراء يبلغ نحو 24063 دولار لكل بيتكوين.

وتقدر قيمة مقتنيات الشركة من بيتكوين بنحو 4.38 مليار دولار، وأمضت MicroStrategy العام الماضي في جمع بيتكوين بشكل مطرد بعد إجراء أول استثمار لها في شهر أغسطس.

واشترت الشركة 19452 بيتكوين أخرى الأسبوع الماضي، بقيمة نحو 1.03 مليار دولار.

وتأتي أحدث موجة تسوق لشركة MicroStrategy في الوقت الذي قامت فيه الشركات الكبرى، بما في ذلك BNY Mellon و BlackRock وماستركارد، بدعم بعض العملات المشفرة، حيث استثمرت تيسلا 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين.

وارتفعت عملة بيتكوين ما يقرب من 6 في المئة اليوم الاثنين، حيث ارتفعت الأصول الخطرة بعد أن هدأت أزمة السندات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد متصل، قالت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية Citigroup: إن العملة المشفرة الأكثر شيوعًا كانت تمر عبر نقطة تحول ويمكن أن تصبح العملة المفضلة للتجارة الدولية.

وأضافت: مع تبنيها حديثًا بواسطة شركات، مثل: تيسلا وماستركارد، يمكن أن تكون بيتكوين في بداية تحول هائل نحو الاتجاه السائد.

وأدت الزيادة الأخيرة في الاهتمام بعملة بيتكوين، التي أثارتها رواية مفادها أنها يمكن أن تكون بمثابة تحوط ضد التضخم، إلى دفع العملة المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 58354 دولار وقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار.

لكنها تراجعت في الأسبوع الماضي بأكثر من 10 آلاف دولار من ذلك المستوى بسبب أسئلة حول استدامة مثل هذه الأسعار المرتفعة.