شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشهد مخيف لشق جليدى بطول 150 مترًا فى القطب الجنوبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت كاميرات علماء بريطانيين، فيديو لشق جليدي ضخم بسماكة 150 مترًا في الجرف الجليدي برنت في القطب الجنوبي، ووفقًا لموقع "باس دوت أسدوت يوكي"، رصد العلماء شقا يبلغ 1270 كيلومترا مربع في الجبل الجليدي الضخم، والذي يبلغ حجم مقاطعة بيدفوردشير ويبلغ طوله 150 مترًا، وذلك بعد ما يقرب من عقد من اكتشاف العلماء في هيئة المسح البريطاني نموًا لشقوق واسعة في الجليد.

وتظهر لقطات درامية التقطتها طائرة استطلاع تابعة للمركز مدى الهوة الشاسعة التي انفتحت، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



الشق الجليدى

جرف برنت الجليدي هو موقع محطة أبحاث هالي التابعة لمركز مسح القطب الجنوبي البريطاني، ويقول علماء الجليد في BAS، الذين كانوا يتوقعون حدثا كبيرا بما يتعلق بالشق الجليدي منذ عقد على الأقل، أنه من غير المرجح أن تتأثر محطة الأبحاث بالشق الحالي، حيث غادر الفريق المكون من 12 شخصا العاملون في المحطة منتصف فبراير على متن طائرة، والمحطة مغلقة الآن بسبب الشتاء في القطب الجنوبي.



خريطة الجرف الجليدي

جاء أول مؤشر على بداية حدوث شق جليدي في نوفمبر 2020 عندما اتجهت فجوة جديدة تسمىNorth Rift نحو هوة كبيرة أخرى على بعد 35 كم من "ستانكومبك ويلز جلاسيار"، ويعد "نورث ريفت" ثالث صدع رئيسي عبر الجرف الجليدي.

خلال شهر يناير، اندفع هذا الصدع إلى الشمال الشرقي بسرعة تصل إلى كيلومتر واحد في اليوم، مخترقا الرف الجليدي العائم الذي يبلغ سمكه 150 مترا، وتشكل الجبل الجليدي عندما اتسع الصدع لعدة مئات من الأمتار في ساعات قليلة يوم 26 فبراير.

التركيب الجليدي لهذا الجرف الجليدي العائم الواسع معقد، وتأثير تشكله لا يمكن التنبؤ به، في عام 2016، اتخذت BAS الاحتياطات بنقل محطة أبحاث هالي إلى الداخل 32 كم لتجنب مسارات الشقوق "شاسم1" و"هالوين كراك".