شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدينة "مينيابوليس" توظف شخصيات مؤثرة لنشر رسائل السود أثناء قضية جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توظف "مينيابوليس" أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة "الرسائل التي تم إنشاؤها والمعتمدة من المدينة" أثناء محاكمات أربعة ضباط شرطة سابقين في المدينة متهمين في مقتل جورج فلويد في مايو 2020، وفقًا لمينيسوتا ريفورمر.

ووافق مجلس مدينة "مينيابوليس" على الخطة يوم الجمعة الماضية، والتي تدعو ستة مؤثرين إلى دفع حوالي 2000 دولار لكل منهم لنشر رسائل المدينة مع مجتمعات السود والأمريكيين الأصليين والهمونج واللاتينيين وفقا لما نقله موقع the verege.

الهدف هو "معالجة / تبديد المعلومات غير الصحيحة" باستخدام "رسل موثوق بهم"، وهو جزء من برنامج تشير إليه المدينة على أنه نظام المعلومات المشترك لمشاركة "المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب" مع الجمهور أثناء المحاكمات.

وفقًا للمدينة "من خلال إدارات الاتصالات والحي والعلاقات المجتمعية، ستضمن المدينة أن المجتمعات والقادة المنتخبين لديهم وصول مباشر إلى المعلومات في الوقت الفعلي الذي يسبق المحاكمة، وأثناء المحاكمة وعند إعلان الحكم"، "نعتزم تقديم خدمات مجتمعية مُحسّنة أثناء التجربة لإبقاء الناس أمنين وعلي إضطلاع خاصة مجتمعات غير الإنجليزية والسود، ومجتمعات السكان الأصليين الملونين (BIPOC) والشركات الصغيرة التي لا تعتمد على الوسائط التقليدية."

وتوفي فلويد في حجز الشرطة في مايو الماضي، بعد أن ضغط الضابط السابق ديريك شوفين بركبته حتى عنق فلويد بينما كان ملقى على الأرض مكبل اليدين.

وأثار الحادث احتجاجات في مينيابوليس وجميع أنحاء البلاد في معظم الصيف الماضي.

ويواجه شوفين تهم القتل العمد والقتل غير العمد من الدرجة الثانية.

ويبدأ اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته في 8 مارس، ومن المقرر أن يحاكم الضباط الثلاثة الآخرون في أغسطس المقبل.

كان هناك انعدام ثقة واسع النطاق بين سكان مينيابوليس السود والشرطة حتي قبل وفاة فلويد وفقا لما نقله موقع the verege عن صحيفة نيويورك تايمز، وبين عامي 2015 و 2020 استخدمت شرطة مينيابوليس القوة ضد السود سبع مرات على الأقل مما استخدمته مع البيض.