شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة "كتم صوت الفيديوهات" لمستخدمى هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب ميزة كتم صوت الفيديو لمستخدمي تطبيق أندرويد، حيث تم الإعلان عن التوافر من خلال منصة المراسلة المملوكة لشركة فيس بوك عبر منشور على تويتر، وتم رصد الميزة لأول مرة بواسطة WaBetaInfo لمستخدمي الإصدار التجريبي الشهر الماضي، حيث تعد WaBetaInfo هي منصة شهيرة تتعقب ميزات واتس آب الجديدة - سواء المتاحة أو القادمة.

وجاء في تغريدة واتس آب: "لعينيك لا لأذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، الميزة متوفر الآن على أندرويد ".

وباستخدام ميزة كتم صوت الفيديو، يمكن لمستخدمي واتس آب كتم صوت مقطع فيديو قبل مشاركته على حالة واتس آب أو إرساله إلى مستخدمين آخرين إنه متاح على شاشة تحرير الفيديو عندما يشارك المرء مقطع فيديو مع جهة اتصال أخرى.

وسيتمكن المستخدمون من رؤية رمز الصوت على شاشة تحرير الفيديو لكتم صوت الفيديو، كما إنه متوفر مع خيارات أخرى مثل التشذيب وإضافة نص وملصقات والمزيد، مع ملاحظة أن ميزة كتم صوت الفيديو متاحة حاليًا لمستخدمي أندرويد فقط، ولا توجد معلومات حول موعد طرح الميزة لمستخدمي أيفون.