شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة YouTube Short الجديدة من منصة الفيديو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة يوتيوب ميزة YouTube Short بشكل تجريبي لعدد من المستخدمين، حيث تعد YouTube Short بمثابة مقاطع فيديو عمودية يصل طولها إلى 60 ثانية، حيث يتم عرضها ضمن القناة الشخصية لصانع المحتوي، إضافة إلى الصفحة الرئيسية للميزة والاستفادة من من تجربة المشاهدة العمودية المصممة لمقاطع الفيديو القصيرة.

ميزة YouTube Short تم الإعلان عنها لأول مرة في الهند، فيما يجري حاليا طرحها للمستخدمين في الولايات المتحدة، وقد حققت نجاحًا كبيرًا، وتلقى مشغل فيديوهات YouTube Short ما يصل إلى 3.5 مليارات مشاهدة كل يوم، فيما لم تقدم جوجل حتى الآن جدولًا زمنيًا حول موعد طرح الميزة للجميع، حيث من الواضح أن الإصدار التجريبي لن يتم طرحه إلا لعدد قليل من الأشخاص المختارين، لكن من المحتمل أن يتم ذلك عاجلاً.

وساعدت منصة تيك توك على حدوث طفرة في مجال التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت من الترويج لمفهوم مقاطع الفيديو القصيرة، وجعلت هذا المفهوم عالميًا عبر تطبيقها لنظام أندرويد الذي يمتلك أكثر من مليار عملية تثبيت، وهو ما دفع العديد من المنصات لطرح بدائل خاصة بها مثل Instagram Reels، إلا أن تيك توك لا تزال قادرة على الاحتفاظ بمكانتها.