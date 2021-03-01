شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: أكثر من 80% من هواتف "آي فون" تعمل بنظام تشغيل "iOS 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل (Apple) الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أن أكثر من 80% من أجهزة هواتف "آي فون" (iPhone) الذكية، تعتمد على إصدار نظامها التشغيلي "آي أوه إس 14" (iOS 14) والذي لا يزال يتمتع بمكانته القوية بين إصدارات النظام المختلفة.

ويأتي ذلك على الرغم من عدد الثغرات ومواطن الضعف، والمشاكل المتعلقة بالبطارية والاتصال، إلى جانب الإشعارات وإجراء واستقبال المكالمات، التي عانى منها مستخدمو الهاتف الذكي.

ولم يمنع كل ذلك أكثر من ثمانية من كل عشرة من مستخدمي هواتف "آي فون" التي أنتجتها الشركة خلال السنوات الأربعة الماضية، من تنزيل تحديث النظام "آي أوه إس 14"، حسبما أفاد موقع "زد دي نت" التقني.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها "أبل"، فإن 86% من جميع أجهزة هواتف "آي فون" الذكية التي تم إنتاجها في السنوات الأربع الماضية تعمل بإصدارة نظام تشغيل "آي أوه إس 14"، كما أن تلك الإصدارة قيد الاستخدام على 80% من قبل جميع أجهزة هواتف "آي فون" المستخدمة حاليا.

كما تتشابه أرقام حاسبات "آي باد" (iPad) اللوحية إلى حد كبير مع تلك الخاصة بهواتف "آي فون"، حيث يعمل 84% من جميع أجهزة حاسبات "آي باد" التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية بإصدارة نظام تشغيل "آي باد أوه إس 14" ( iPadOS 14)، بالإضافة إلى أن تلك الإصدارة كانت قيد الاستخدام على 70% من جميع أجهزة "آي باد" اللوحية.