شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير بريطانى يخشى من تكرار سيناريو حظر الأخبار على فيس بوك في بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر "أوليفر دودن" الوزير البريطاني للرقمنة والثقافة والإعلام، من أن قرار فيس بوك بإيقاف تشغيل الأخبار مؤقتًا في أستراليا كان خيارًا "نوويًا" يجب تجنبه، وقد واجه رئيس اتصالات فيس بوك السير نيك كليج في اجتماع مؤخرا للتعبير عن مخاوف الحكومة، قائلاً إن الحكومة البريطانية "لن تتردد في التدخل لحماية مصالح الجمهور" إذا لزم الأمر.

وبحسب موقع metro البريطانى، فيعتزم السكرتير الرقمي طرح هذه المسألة خلال قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة في يونيو، عندما يجتمع قادة العالم من المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كاربيس باي، بكورنوال، وقال "دودن" بعد الاجتماع: "أشعر بالارتياح لأن فيس بوك أعاد تشغيل ملفات الأخبار في أستراليا".

وقال "كان إيقاف تشغيل الأخبار في جائحة عالمية خطوة مقلقة، حيث ظهر أن فيس بوك كان يضع أرباحه النهائية فوق المصلحة العامة" واستكمل: "أضع هذه المخاوف على فيس بوك وأبدي اهتمامنا بتسوية ساحة اللعب لتمكين تكوين علاقات تجارية مناسبة، يجب أن نتجنب اتخاذ مثل هذه الخيارات النووية مرة أخرى".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين متوترين لفيس بوك، والذي شهد حظر منشورات إخبارية على منصته في أستراليا بسبب قانون مقترح من شأنه أن يجبر عمالقة التكنولوجيا على دفع تكاليف الصحافة، وعكست الشبكة الاجتماعية في نهاية المطاف هذه الخطوة بعد أن وافق السياسيون على مراجعة القانون يوم الخميس.

وتردد صدى القلق بشأن قدرة فيس بوك على إيقاف تشغيل المحتوى لملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في المملكة المتحدة، لا سيما وسط الوباء المستمر، وقال دودن إن إجراءات الشركة "عززت" وجهة نظره بأن الأسواق الرقمية لا تعمل بشكل صحيح، وبالإضافة إلى اجتماع مع السير نيك، الذي انضم إلى فيس بوك كنائب للرئيس للشؤون العالمية والاتصالات في أكتوبر 2018 ، تحدث السيد دودن إلى نظيره الأسترالي، بول فليتشر، وزير الاتصالات.

وفي حديثه عن جهود المملكة المتحدة، تابع السيد دودن: "نحن نعمل على نظام مؤيد للمنافسة لن يفيد فقط ناشري الأخبار، ولكن أيضًا المستهلكين والشركات الأخرى المتأثرة بهيمنة السوق على عدد صغير من المنصات الكبيرة، لقد أصبح عمالقة التكنولوجيا هم حراس المعرفة عبر الإنترنت وأوصياء على الساحات العامة الافتراضية ، ولن تخجل الحكومة من التدخل لحماية مصالح الجمهور عندما تحتاج إلى ذلك".

واستكمل'' هنا في المملكة المتحدة ، نأخذ العمل من خلال بناء نهج متماسك وشامل للتنظيم الرقمي، سواء من خلال نظامنا المؤيد للمنافسة الذي تفرضه وحدة الأسواق الرقمية الجديدة أو من خلال قانون السلامة عبر الإنترنت القادم، فإننا نهدف إلى وضع قواعد أكثر عدلاً على الطريق"، واضاف :"سنحاسب هذه الشركات وسد الفجوة بين ما تقول إنها تفعله وما يحدث في الممارسة العملية، وسنمنع هذه الشركات من استغلال هيمنتها على حساب الأشخاص والشركات التي تعتمد عليها".

ورد متحدث باسم فيس بوك قائلاً: "لقد تلقينا دعوة بناءة لمناقشة التغييرات التي أجرتها أستراليا على تشريعاتها، ولماذا نحن اعتقدت أن المقترحات السابقة غير قابلة للتطبيق وتجاهلت القيمة التي يحصل عليها الناشرون من نشر محتواهم على فيس بوك"، وقد وافق نيك بشدة على تأكيد وزير الخارجية أن تفضيل الحكومة العام هو أن تدخل الشركات بحرية في علاقات تجارية مناسبة مع بعضها البعض، وهذا هو بالضبط ما تمكن فيس بوك من القيام به في المملكة المتحدة، حيث عقد صفقات تجارية مع كل ناشر رئيسي تقريبًا.

حيث قال "في المملكة المتحدة ، ندفع الآن عشرات الملايين من الجنيهات إلى منافذ البيع الوطنية والمحلية لتكون جزءًا من علامة التبويب المخصصة لدينا للأخبار التي أطلقناها الشهر الماضي".