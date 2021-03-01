شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوفت بنك تستثمر 4.7 مليار دولار قى الذكاء الاصظناعى خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت Z Holdings التابعة لشركة SoftBank للإنترنت خططًا، لاستثمار 500 مليار ين (4.7 مليار دولار) في التكنولوجيا على مدى خمس سنوات مع التركيز على الذكاء الاصطناعى.

ويأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من دمج أعمالها التجارية عبر الإنترنت Yahoo Japan مع خط مشغل تطبيقات الدردشة، مما أدى إلى خلق ثقل كبير على الإنترنت بقيمة 30 مليار دولار وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت الشركة في بيان إن Z Holdings تستهدف مبيعات تصل إلى 2 تريليون ين وإيرادات تشغيلية تبلغ 225 مليار ين في ثلاث سنوات.

وبعد صفقة معقدة سيتم امتلاك ثلثي أسهم Z Holdings من قبل شركة قابضة جديدة A Holdings ، مملوكة بنسبة 50:50 من قبل SoftBank Corp وNaver Corp الكورية الجنوبية.

Z Holdings هي شركة تابعة مدمجة لشركة SoftBank، كان Naver هو المالك السابق للأغلبية في Line.

وأصبح الرؤساء التنفيذيون لشركة Z Holdings و Line ، Kentaro Kawabe و Takeshi Idezawa على التوالي، رؤساء تنفيذيين مشاركين في الكيان المندمج، مما يعكس الأصل المختلط للشركة التي تمتد عبر التجارة الإلكترونية والمدفوعات والإعلانات والدردشة.

وقالت الشركة إنها تتطلع إلى دمج خدمة Line Pay للدفع عبر رمز الاستجابة السريعة من Line في PayPay النظيره لها والتي روجت لها SoftBank بقوة لجذب المستهلكين بعيدًا عن النقد في أبريل 2022.

وتحتفظ Z Holdings بوضعها المُدرج، كواحدة من عدد من هذه الشركات بين ممتلكات SoftBank المحلية، على الرغم من الدعوات الموجهة للشركات اليابانية للتخلص من مثل هذه الهياكل.

وتتحكم Z Holdings أيضًا في شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت Zozo Inc وشركة اللوازم المكتبية Askul Corp.