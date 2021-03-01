شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 13 سيصل بمساحة داخلية تصل لـ1 تياربايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هاتف أيفون 13 سيصل بمساحة تخزينية تصل إلى 1 تياربايت، وهو ما قد يقلل من مشاكل تخزين البيانات، وذلك بحسب موقع 9To5Mac الأمريكي، حيث يستند التقرير إلى المدخلات الواردة من المحللين في شركة الاستثمار Wedbush الأمريكية، مع ملاحظة أن الحد الأقصى للتخزين الذي يمكن أن تحصل عليه مع سلسلة أيفون 12 هو 512 جيجابايت.

فيما كان هناك تقرير سابق صادر عن Front Page Tech أيضًا، والذي قال أن أيفون القادم يمكن أن يوفر خيار تخزين 1 تيرابايت مع طرازه المتطور، حيث أن التقرير الأخير الصادر عن 9To5Mac يؤكد نفس الشيء، وإذا ثبتت صحة الادعاءات الواردة في التقرير، فسيصبح أيفون 13 أول جهاز أيفون يقدم خيار تخزين 1 تيرابايت.

وحتى الآن، لم تقم أبل بتمديد خيار التخزين لجهاز أيفون بما يتجاوز 512 جيجابايت، على الرغم من أنها فعلت الشيء نفسه بالنسبة لجهاز iPad، مع طراز iPad Pro الذي يأتي بخيار تخزين 1 تيرابايت، ومن ناحية أخرى، تقدم سامسونج المنافسة لشركة أبل خيار تخزين 1 تيرابايت مع أجهزتها الرئيسية منذ إطلاقها قبل حوالي عامين.

وتقدم أبل فقط 5 جيجا بايت من التخزين السحابي المجاني، بينما تمنحك جوجل 15جيجا بايت، فيما يكلف اشتراك Apple iCloud أكثر قليلاً من تلك التي تقدمها جوجل، ومع خيار التخزين 1 تيرابايت، إذا تم إطلاقه رسميًا، فلن يقلق مستخدمو أيفون بشأن مكان تخزين بياناتهم.