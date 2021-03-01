للمهتمين بالبيتكوين وأخواتها .. غوغل فاينانس تضيف علامة تبويب مخصصة بالعملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 07:10 مساءً - منذ 11 دقيقة

قامت شركة غوغل بإضافة أسعار العملات الرقمية إلى منصة “غوغل فاينانس”، وذلك تزامناً مع ازدياد اهتمام المستثمرين في كل أنحاء العالم بالعملات الرقمية ومتابعة أخبارها وأسعار الاستثمار فيها.

وبحسب ما نقل موقع “كوين تليغراف”، فقد أضافت غوغل فاينانس أسعار العملات المشفرة إلى نطاق finance.google.com. يظهر القسم المسمى “Crypto” الآن في فئة “مقارنة الأسواق” جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم والعملات التقليدية. يوفر القسم معلومات التسعير الرئيسية للعديد من العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH).

تمتلك شركة ألفابيت، وهي الشركة الأم لشركة غوغل، أيضًا منصة فيديو يوتيوب – والتي أثارت غضب مستخدمي العملات المشفرة باستمرار من خلال حظر المحتوى التعليمي والأخبار، وغالبًا ما يبدو عشوائيًا. تعرض كل من كوينتيليغراف وكوين ديسك، أكبر منشورين في المجال الإخباري للعملات المشفرة، للتعليق الذي تم إلغاؤه لاحقًا بعد أن أكدت منصة بث الفيديو أنهما لم ينتهكا شروط خدمة يوتيوب.

اجتذب سوق العملات المشفرة اهتمامًا سائدًا خلال العام الماضي، حيث بدأ المستثمرون المؤسسيون والشركات في الاستثمار في فئة الأصول. وقد ساعدت مشاركتهم في إطلاق القيمة السوقية للعملات المشفرة التي تجاوزت تريليون دولار في يناير. ستبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة ذروتها في نهاية المطاف شمالًا عند ١,٧ تريليون دولار في فبراير قبل أن تشهد تراجعًا. وبالقيم الحالية، تبلغ قيمة فئة الأصول الرقمية أكثر من ١,٤ تريليون دولار.