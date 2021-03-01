تكنولوجيا: رصد جهاز SURFACE 4 في قاعدة بيانات GEEKBENCH بمعالجات إنتل وAMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط عملاق البرمجيات مايكروسوفت لإطلاق جهاز الحاسب المحمول SURFACE 4 قريباً، ولقد رصد بالفعل في قاعدة بيانات GEEKBENCH بمعالجات إنتل وAMD.

أشارت أحدث التسريبات إلى خطط مايكروسوفت لكشف النقاب عن جهاز الحاسب المحمول Surface 4 في حدث يعقد في شهر أبريل من هذا العام، على أن ينطلق بإصدار يضم معالجات AMD، وإصدار أخر بمعالجات Tiger Lake-U من إنتل.

كانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت خلال العام الماضي جهاز Surface 3 الذي جاء بمعالجات AMD المخصصة Ryzeen 7، والتي تتكامل مع كرت الشاشة Radeon RX Vega 11.

ولقد أكدت أحدث التقارير على أن شركة مايكرسوفت عقدت شراكة مع AMD لتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة، والتي تتضمن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب.

أيضاً كشفت بعض التسريبات عن أن الجيل القادم من أجهزة الحاسب المحمول Surface 4 سيأتي بمعالج مخصص من AMD، الذي توفر في السابق للإصدار المميز بحجم 15 إنش فقط، بينما ينطلق هذا العام لدعم الإصدار المميز بحجم 13.5 إنش أيضاً، لذا فإن مايكروسوفت تتحول أيضاً للتركيز على معالجات AMD بتوسع أكبر بعد إتجاه ابل لإستخدام معالجات الشركة الخاصة في أجهزة الحاسب.

وتكشف تسريبات benchmark عن أن جهاز Surface 4 يأتي بمعالج Core i5-1135G7 من سلسلة معالجات إنتل Tiger Lake-U، والذي يدعم الجهاز بسرعة 4.40GHz، كما يتميز الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، حيث سجل الجهاز 1384 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5214 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

من جانب أخر كشفت تسريبات benchmark عن نتائج جهاز Surface 4 برقاقة AMD، حيث حقق 1063 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 5726 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن التقارير التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن مايكروسوفت تخطط للإعلان الرسمي عن جهاز Surface 4 في حدث يعقد خلال شهر أبريل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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