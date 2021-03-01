تكنولوجيا: منصة YouTube تبدأ في دفع ميزة Shorts لمقاطع الفيديو القصيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة اليوتيوب في دفع ميزة Shorts لمقاطع الفيديو القصيرة، التي تستهدف منافسة تطبيق الفيديو الشهير TikTok.

أعلنت شبكة اليوتيوب الإجتماعية منذ فترة عن تطوير ميزة جديدة لدعم المستخدمين بمنصة تتيح إبداع ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، واليوم تنطلق الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي الذي يتوفر للمستخدمين في سوق الولايات المتحدة، على أن تتوسع في أسواق أخرى لاحقاً.

أيضاً من المقرر أن تبدأ اليوتيوب في إجراء إختبارات على كفاءة Shorts في البداية، حيث عملت اليوتيوب بالفعل خلال الفترة الماضية على تجربة الميزة على الأفلام القصيرة، لذا من المتوقع أن تنطلق الميزة رسمياً في الإصدار الثابت قريباً.

يذكر أن مقاطع الفيديو القصيرة على منصة Shorts حصدت ما يصل إلى 3.5 مليار مشاهدة في إصدارها التجريبي، بينما يصل عدد مستخدمي TikTok شهرياً إلى مليار مستخدم، لذا من المتوقع أن تحقق منصة Shorts رقم قياسي في عدد المشاهدين في وقت قياسي.

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