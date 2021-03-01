لينوفو تطلق “لاب توب” بمواصفات ثورية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلقت شركة لينوفو الصينية، اليوم الأحد، جهاز اللاب توب ThinkPad X13 Yoga الجديد القابل للتحويل ، حيث يأتي مزودا بجسم جديد مصنوع من الألومنيوم ومستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.

وأكدت شركة لينوفو على أن جهاز اللاب توب ThinkPad X13 Yoga الجديد يعتمد على معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، ويمكن للمستخدم اختيار معالجات Core i7 القوية مع بطاقة الرسوميات المدمجة إنتل Iris X.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن يمكن استعمال جهاز اللاب توب الجديد في وضع الحاسوب اللوحي مع القلم المدمج وتنفيذ الرسومات الدقيقة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4 سعة 32 جيجابايت، والتي تعمل بسرعة تصل إلى 4266 ميجاهرتز مع أقراص الحالة الساكنة SSD، والتي يتم توصيلها عن طريق PCIe، ويأتي جهاز لينوفو الجديد بأبعاد 305 x 9ر213 x 39ر15 ملم، ولا يتعدى وزنه 1.2 كجم.

ويزخر جهاز لينوفو ThinkPad X13 Yoga الجديد بأربعة أنواع من الشاشات قياس 13.3 بوصة تعمل كلها باللمس، وتمتاز لوحة WQXGA بدرجة السطوع 400 قنديلة/م2، وتعمل الشاشات WUXGA الثلاثة الأخرى بدرجة سطوع 500 و300 قنديلة/م2 مع تجهيز الموديل الأكثر سطوعا بفلتر حماية الخصوصية Privacy Guard.

ويتم توصيل الشاشات الخارجية بجهاز اللاب توب الجديد القابل للتحويل عن طريق محور يتضمن اثنين من منافذ Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ USB A.

ويدعم جهاز لينوفو الجديد شبكة الواي فاي 6 ومودم LTE، ويمكن إجراء عملية المصادقة عن طريق مستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.

وأعلنت شركة لينوفو عن طرح جهاز اللاب توب ThinkPad X13 Yoga الجديد في الأسواق اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل بتكلفة تبدأ من 1379 دولارا أمريكيا.