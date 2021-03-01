رصد أعاصير عملاقة على كوكب المريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

التقط الجهاز الروسي-الأوروبي Trace Gas Orbiter صورا لأعاصير عملاقة على كوكب المريخ ، حسب ما أعلنته مؤسسة الفضاء الروسية “روس كوسموس”.

وقالت المؤسسة إن “الأعاصير العملاقة هي ظاهرة طبيعية لدوامات ترابية على سطح المريخ. وتلاحظ في الصورتين اللتين التقطهما الجهاز بفارق 45 ثانية، يوم 27 فبراير/ شباط 2021 بكاميرا من نوع CaSSIS، أعاصير متحركة”.

ويشير مصدر في “روس كوسموس”، إلى أن البقع الساطعة تتحرك في قاع حفرة طولها 70 كيلومترا تقع في نصف الكرة الجنوبي للكوكب الأحمر، تاركة خلفها شريطا مظلما. كما تلاحظ ظلال متحركة لعمودين ترابيين، أحدهما يتحرك بسرعة 8 أمتار في الثانية.

وتتشكل الدوامات الترابية على سطح المريخ بنفس الطريقة التي تتشكل على سطح الأرض، ولكن الدوامات الترابية على سطح المريخ أكبر بكثير من التي تحدث على سطح الأرض، حيث يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 8 كيلومترات، تترك خلفها أشرطة عرضها ما بين عشرات ومئات الكيلومترات.

ووفقا للخبراء فإن دراسة الدوامات الترابية على سطح المريخ مسألة مهمة جدا، لفهم تأثيرها في مناخ الكوكب مع مرور الوقت.

