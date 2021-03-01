تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات الكاميرة لهاتف MI 11 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة المميزة لهاتف شاومي المرتقب MI 11 PRO، الذي يضم كاميرة PERISCOPE لدعم تكبير حتى 50 مرة.

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف MI 11 PRO خلال الفترة القادمة، والذي ينضم إلى هاتف Mi 11 الذي أعلن عنه رسمياً العام الماضي.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق هاتف Mi 11 Ultra وايضاً هاتف MI 11 PRO، واليوم تقدم أحدث التسريبات المصورة لحافظة MI 11 PRO نظرة واضحة حول تصميم الكاميرة في الهاتف التي تحاكي كاميرة Mi 11، إلا أن إصدار Pro يضم كاميرة periscope telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل في الزاوية اليسرى من الجزء السفلي لإعدادات الكاميرة.

أيضاً تظهر الكاميرة ميزة تكبير حتى 50 مرة في الجانب الأيمن، كما تم تحريك فلاش LED إلى خارج وحدة الكاميرة، ومن المتوقع أن تسجل الكاميرة أعلى تصنيف في DxOMark.

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