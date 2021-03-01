iPad Pro مع Mini LED قادم هذا العام

دبي - يزن راشد - تستعد شركة آبل لإطلاق نماذج iPad Pro المحدثة هذا العام، ويلمح للصحفي (مارك غورمان) Mark Gurman من وكالة بلومبرغ إلى أنه يمكننا توقع ظهور خط جديد من آيباد برو هذا العام.

وأطلقت الشركة العديد من المنتجات في العام الماضي بالرغم من الوباء، ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه في عام 2021 أيضًا.

وبصرف النظر عن أجهزة آيفون الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، فقد سمعنا أيضًا عن ترقيات لمنتجات ماك المختلفة، بما في ذلك نموذج MacBook Pro الأكبر والأكثر قوة و MacBook Air الجديد و iMac و Mac Pro.

ومن المتوقع أن يكون تصميم النماذج المحدثة مشابهًا لتصميم iPad Pro 11 و iPad Pro 12.9 لعام 2020 مع تغييرات طفيفة.

ويمكننا أن نتوقع ترقية الشاشة بالنسبة للنموذج الأكبر إلى Mini LED، وذلك بالرغم من أن هذا قد يضيف القليل من السُمك إلى التصميم، إلا أنه يجب أن يعطي دفعة كبيرة لسطوع وتباين الشاشة.

ويمكن أن تأتي نماذج آيباد برو الجديدة أيضًا بكاميرات أحدث ونأمل أن تحتفظ بماسح LiDAR.

وقد يكون أكبر تحديث لنماذج iPad Pro الجديدة على جانب المعالج، حيث يقول غورمان: إن آبل تتجه إلى تقديم معالج جديد، الذي يمكن أن يكون مشابهًا لمعالج M1 الذي تم تقديمه العام الماضي عبر MacBook Pro 13 و MacBook Air و Mac mini.

وبصرف النظر عن تقديم أداء محسن، يمكننا أن نتوقع دعمًا لاتصال الجيل الخامس 5G.

ويعني الانتقال إلى مجموعة الشرائح الجديدة أيضًا أن آبل يمكنها أخيرًا تمكين التشغيل البيني لنظام ماك، مما يسمح لتطبيقات macOS بالعمل عبر iPadOS والعكس بالعكس.

وقد يكون هناك جهاز آيباد جديد في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بالرغم من عدم وجود معلومات جوهرية حول المنتج.

ومن المثير للدهشة أنه لا توجد معلومات بخصوص iPad mini من غورمان، حيث لم يشهد هذا المنتج تحديثًا منذ عام 2019.

ومع ذلك، يشير غورمان إلى أن الشركة تعمل على تطوير نظارات الواقع المختلط (الواقع الافتراضي والواقع المعزز)، التي يمكن أن تصل بحلول عام 2022.

ومن المتوقع أن تكون هذه النظارات مكلفة ماديًا وتركز على ميزات الألعاب والتواصل.

وعلاوة على ذلك، قد يكون لدى آبل أيضًا خطط لإطلاق نظارات الواقع المعزز التي يمكن أن تضيف تراكبًا للنصوص والخرائط والإشعارات.