فيسبوك تفكر في إضافة التعرف على الوجه لنظارتها الذكية

دبي - يزن راشد - تدرس شركة فيسبوك إضافة ميزة التعرف على الوجه إلى نظارتها الذكية المنتظرة، التي من المقرر طرحها في السوق العام المقبل.

وفي اجتماع لجميع الموظفين، قال (أندرو بوسورث) Andrew Bosworth مدير مختبرات Facebook Reality: إن الشركة تدرس التداعيات القانونية والخصوصية للتكنولوجيا.

ويساعد التعرف على الوجه المستخدم في التعرف على شخص نسي اسمه، حسب نظرية بوسورث، أو إذا كان يعاني من عمى الوجه.

وخلال الاجتماع الواسع للشركة، سأل موظف بوسورث عن مخاوف الخصوصية التي تثيرها التقنية.

وأجاب بوسورث: قد تكون هذه هي القضية الشائكة، حيث إن الفوائد واضحة للغاية، والمخاطر واضحة للغاية، ولا نعرف كيف يجب أن نوازن بين هذه الأشياء.

وكانت الخصوصية موضوعًا مؤلمًا بالنسبة لشركة فيسبوك، التي دفعت 650 مليون دولار لتسوية دعوى تزعم أنها تنتهك قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي باستخدام بيانات الأعضاء للإشارة إلى الأشخاص في الصور.

وكتب بوسورث عبر We’ve been open about our efforts to build AR glasses and are still in the early stages. Face recognition is a hugely controversial topic and for good reason and I was speaking about was how we are going to have to have a very public discussion about the pros and cons. (1/2) https://t.co/PFNSoBpcni — Boz (@boztank) February 25, 2021 تويتر: بالرغم من أن نظارات فيسبوك الذكية ستكون جيدة دون القدرة على التعرف على الوجه، إلا أن هناك بعض حالات الاستخدام المفيد، مثل نسيان اسم شخص ما في اجتماع.

كما أشار أيضًا إلى فائدة الميزة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عمى الوجوه، وهي حالة عصبية تجعل من الصعب التعرف على الوجوه المألوفة.

وأضافت (ماكسين ويليامز) Maxine Williams، كبيرة مسؤولي التنوع في فيسبوك، أن الشركة قد تحتاج إلى تطوير إرشادات الخصوصية الخاصة بها في المناطق التي لا ينظم فيها القانون التكنولوجيا.

وكشف (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg في شهر سبتمبر عن شراكة فيسبوك مع Luxottica Group لتصنيع نظارة Ray Bans الذكية.

وعلاوة على ذلك، كانت عملاقة التواصل الاجتماعي غامضة عن قصد بشأن خططها، حتى بالنسبة للموعد المتوقع لوصول الأجهزة القابلة للارتداء.

وفي تدوينة في شهر يناير، قال بوسورث: إن الأجهزة تصل عاجلاً وليس آجلاً، وأخبر وكالة بلومبرغ أن النظارات الذكية يمكن أن تعزز حياة الشخص بطريقة لا يستطيع الهاتف الذكي القيام بها، مثل التقاط لحظة مع أطفالك.

ويشير ذلك إلى أن النظارات تتضمن كاميرا أو طريقة أخرى لالتقاط اللحظات وحفظها، لكنها قد لا تشتمل على تقنية الواقع المعزز.

وقال بوسورث: هذه النظارات متصلة بالإنترنت، وتوفر الكثير من الوظائف، لكن نحن لا نتحدث عن الوظائف التي نقدمها على وجه التحديد.

وأضاف: نحن متحمسون لكننا لا نريد المبالغة في الأمر، ونحن لا نسميها نظارات الواقع المعزز، بل النظارات الذكية فقط.