شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يكشف عن تقرير الشفافية للنصف الثاني من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود التطبيق لمكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا وإرشادات المجتمع، حذف وازالة ملايين الحسابات والصور والفيديوهات لانتهاكها إرشادات المجتمع.

كشفت المنصة الرائدة للفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن تقرير الشفافية الرابع الخاص بالتطبيق والذي يغطي النصف الثاني من عام 2020 في الفترة من 1 يونيو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020. وعرض التقرير رؤية لحجم وطبيعة المحتوى الذي تمت إزالته لانتهاك إرشادات المجتمع أو شروط التطبيق مع تسليط الضوء على جهود المنصة لمكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا، كما تضمن التقرير أيضًا كيفية الاستجابة لطلبات السلطات للحصول على المعلومات، والطلبات الحكومية لإزالة بعض المحتوى، وطلبات الإزالة بموجب حقوق الملكية الفكرية بالإضافة الي عددًا من البيانات والاحصائيات الجديدة.

الحفاظ على معايير الأمان

أعلن التطبيق عن إزالة قرابة 90 مليون مقطع فيديو على مستوى العالم في النصف الثاني من 2020 لانتهاكهم ارشادات المجتمع أو شروط التطبيق وهو ما يمثل أقل من 1٪ من جميع مقاطع الفيديو التي تم نشرها على تيك توك وقد تم إزالة 92.4٪ من مقاطع الفيديو هذه قبل أن يبلغ المستخدم عنها، وإزالة 83.3٪ قبل أن تحظى بأي مشاهدات، وإزالة 93.5٪ خلال 24 ساعة من نشرها.

بالإضافة إلى ذلك، قامت تيك توك بحذف أكثر من 6 ملايين حسابً لذات السبب، كما تم حذف 9.5 مليون حساب مزيف إلى جانب أكثر من 5 ملايين مقطع فيديو عشوائي تم نشره بواسطة هذه الحسابات، ورفض التطبيق أكثر من 3.5 مليون إعلان لمخالفته الإرشادات والسياسات الإعلانية.

وفي هذا السياق، قال هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" بشمال أفريقيا أن تقرير الشفافية يعكس جهود تيك توك الحثيثة في خلق وتوفير والمحافظة على بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق باعتبارها أولويتنا القصوى وسوف نستمر في العمل الدؤوب حتى تظل تجربة التطبيق إيجابية وآمنة وممتعة للمستخدمين، ولا تتسامح المنصة مع أي مستخدم يسئ التعامل مع التطبيق أو يمكن أن يتسبب في ضرر لنفسه أو الأخرين، مؤكدًا أن سلامة المراهقين هي أيضًا محور اهتمام التطبيق باعتبارهم الفئة الأكثر استخدامًا للتطبيق وبالتالي فإن سياستنا أكثر شمولاً من المنصات الأخرى للمساعدة في تعزيز تجربة تطبيق آمنة ومناسبة.

التعاون مع الحكومات

أكد تيك توك أنه لا يوجد تهاون فيما يخص خصوصية وأمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين وشرح التطبيق ارشادات الإبلاغ والإجراءات التي يجب أن يتبعها الجهات الحكومية للإبلاغ عن أي عمل اجرامي تم عن طريق التطبيق. وللحصول على معلومات المستخدم غير العامة، يجب أن توفر الجهات المذكورة المستندات القانونية المناسبة المطلوبة لنوع المعلومات المطلوب البحث عنها مثل أمر استدعاء أو أمر محكمة أو مذكرة قانونية، أو تقديم طلب طارئ من خلال التطبيق.

مكافحة كوفيد 19

وفي سياق آخر كشف التقرير عن تعاون التطبيق مع خبراء الصحة العامة لمساعدة المجتمع على البقاء آمنًا ومطلعاً على فيروس كوفيد 19 واللقاحات الخاصة به ولنشر المعلومات الصحيحة والنصائح والارشادات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وحقق مركز معلومات كوفيد 19 على التطبيق نسب مشاهدات قياسية تخطت حاجز 2 مليار مشاهدة وفي الوقت نفسه أزال تيك توك 51,505 مقطع فيديو يروج لمعلومات مضللة عن كوفيد -19 من بين هذه المقاطع، تم إزالة 86٪ قبل إبلاغ التطبيق بها، وإزالة 87٪ في غضون 24 ساعة من تحميلها على التطبيق، ولم يكن لدى 71٪ منها أي مشاهدات.



