شاومي تطرح سماعة Redmi AirDots 3 ببطارية تدوم 30 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Redmi AirDots 3 الجديدة، ببطارية تدوم 30 ساعة.

وأوضحت شاومي أن الجيل الثالث من سماعة الرأس اللاسلكية يمتاز باتصال بلوتوث أكثر استقرارا مع فترة أطول لتشغيل البطارية وجودة أفضل لتشغيل الصوت.

وتشتهر شاومي بإنتاج العديد من الموديلات منخفضة التكلفة من سماعات الرأس اللاسلكية مثل Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

وأكدت شاومي الصينية على أنه سماعة الرأس اللاسلكية Redmi AirDots 3 الجديدة تعتمد على معالج كوالكوم QCC3040 TWS-SoC، والذي يضمن إنشاء اتصال البلوتوث 5.2 بشكل أكثر استقرارا مع توفير صوت فائق النقاء.

وأشارت شاومي الصينية إلى أن المعالج الجديد يدعم تقنية كوالكوم aptX لتشغيل الصوت بصورة أفضل، بالإضافة إلى تقنية cVc لإجراء المكالمات الهاتفية بشكل أكثر وضوحا.

وتمتد فترة تشغيل البطارية في السماعة الجديدة إلى 30 ساعة ارتباطا بعلبة الشحن، ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق السطح الحساس للمس على الجانب الخارجي لسماعة الرأس اللاسلكية.

وأعلنت شركة شاومي عن طرح سماعة الرأس اللاسلكية Redmi AirDots 3 الجديدة في الأسواق العالمية اعتبارا من 4 آذار/مارس الجاري، ولكنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.