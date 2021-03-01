تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Redmi Note 10 المرتقب من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 10، الذي ينطلق قريباً برقاقة معالج Snadragon 678.

تستعد شركة شاومي قريباً للإعلان الرسمي عن Redmi Note 10، واليوم تقدم صور حية نظرة واضحة لتصميم الهاتف وصندوق التغليف، كما تستعرض التسريبات مواصفات جديدة لهذا الإصدار.

وتكشف التسريبات عن أن هاتف Redmi Note 10 يأتي قريباً برقاقة Snapdragon 678 التي ترتكز على دقة تصنيع 11 نانومتر بسرعة 2.2 GHz، والتي تقدم تحسينات في هذا الإصدار عن رقاقة SD675، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

وتعد قدرة البطارية في الإصدار الجديد أقل من البطارية المقدمة في Redmi Note 9 الذي جاء بقدرة بطارية 5020 mAh، إلا أن هاتف Redmi Note 10 يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W للمرة الأولى في الإصدار الرئيسي من السلسلة، حيث قدمت معايير الشحن الأعلى غالباً في إصدارات Pro.

أيضاً تكشف الصور المسربة عن أن هاتف Redmi Note 10 يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 إنش، كما يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف باثنان من المكبرات الصوتية، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف لمزيد من التفاصيل حول سعر الهاتف والأسواق التي ينطلق لها خلال الفترة القادمة.

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