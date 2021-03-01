بمساعدة يوتيوب... هكذا تتحكموا بالمحتوى الذي يشاهده أطفالكم (صورة)

وتقول شركة يوتيوب إنها تأمل في أن تساعد هذه الميزة الآباء على تعريف أطفالهم الأكبر سنا ببطء بمحتوى وميزات مناسبة لأعمارهم خارج تطبيق YouTube Kids.

وسيتم إطلاق إصدار تجريبي جديد للآباء الذين يمكنهم السماح لأطفالهم بالوصول عبر حساب غوغل تحت الإشراف. مع طرح إصدار تجريبي أوسع "في الأشهر المقبلة".



وستقوم الشركة بتعطيل ميزات الشراء والإنشاء والتعليق داخل التطبيق، على الرغم من أن يوتيوب تقول إنه بمرور الوقت يمكن إضافة هذه الميزات من خلال نهج "مناسب للعمر".