شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تبيع مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ مقابل 6.6 مليون دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفق جامع الأعمال الفنية بابلو رودريجيز-فرايل ومقره ميامي في أكتوبر 2020، ما يقرب من 67 ألف دولار على عمل فني بالفيديو مدته 10 ثوان كان يمكن أن يشاهده مجانًا عبر الإنترنت، لكن في الأسبوع الماضي، باعه مقابل 6.6 مليون دولار وفقا بما نقلته رويترز.

وتمت مصادقة مقطع الفيديو للفنان الرقمي Beeple، واسمه الحقيقي Mike Winkelmann، بواسطة blockchain، وهو بمثابة توقيع رقمي لإثبات من يملكه وأنه العمل الأصلي.

كما إنه نوع جديد من الأصول الرقمية - يُعرف باسم الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) - والذي انتشر بشكل كبير خلال الوباء حيث يتدافع المتحمسون والمستثمرون لإنفاق مبالغ هائلة من المال على العناصر الموجودة على الإنترنت فقط.

وتسمح تقنية Blockchain بالمصادقة علنًا على العناصر باعتبارها فريدة من نوعها، على عكس الكائنات التقليدية عبر الإنترنت التي يمكن إعادة إنتاجها إلى ما لا نهاية.

قالت رودريجيز فرايلي: "يمكنك الذهاب إلى متحف اللوفر والتقاط صورة للموناليزا ويمكنك الحصول عليها هناك، لكن ليس لها أي قيمة لأنها لا تحتوي على أصل أو تاريخ العمل"، الذي قال إنه اشترى قطعة Beeple لأول مرة بسبب معرفته بعمل الفنان المقيم في الولايات المتحدة.

وتتراوح أمثلة NFTs من الأعمال الفنية الرقمية والبطاقات الرياضية إلى قطع الأرض في البيئات الافتراضية أو الاستخدام الحصري لاسم محفظة العملة المشفرة، على غرار التدافع على أسماء النطاقات في الأيام الأولى للإنترنت.

يُظهر مقطع الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر والذي باعه رودريجيز فرايل ما يبدو أنه عملاق دونالد ترامب انهار على الأرض، وجسده مغطى بالشعارات، في مكان شاعري بخلاف ذلك.

قال OpenSea وهو سوق لـ NFTs ، إنه شهد نمو حجم المبيعات الشهرية إلى 86.3 مليون دولار حتى الآن في فبراير، اعتبارًا من يوم الجمعة 8 ملايين دولار في يناير، نقلاً عن بيانات blockchain. بلغت المبيعات الشهرية 1.5 مليون دولار قبل عام.

قال أليكس عطالله، أحد مؤسسي OpenSea: "إذا كنت تقضي 10 ساعات يوميًا على الكمبيوتر، أو ثماني ساعات يوميًا في المجال الرقمي، فإن الفن في العالم الرقمي له معنى كبير- لأنه العالم".

لكن يحذر المستثمرون من أن هذا الأمر قد يمثل فقاعة أسعار، علي الرغم من تتدفق الأموال الضخمة إلى NFTs، ذلك كمثل العديد من مجالات الاستثمار المتخصصة الجديدة، فهناك خطر حدوث خسائر كبيرة، في حين قد تكون هناك فرص ممتازة للمحتالين في سوق يعمل فيه العديد من المشاركين تحت أسماء مستعارة.

وأطلقت دار كريستيز للمزادات للتو أول بيع لها على الإطلاق للفن الرقمي - مجموعة من 5000 صورة، أيضًا بواسطة Beeple - والتي توجد فقط باعتبارها NFT.

وبلغت عروض العمل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن ينتهي البيع في 11 مارس.

وقال نوح ديفيس، المتخصص في فنون ما بعد الحرب والفن المعاصر في كريستيز "في الدقائق العشر الأولى من العطاء، تلقينا أكثر من مائة عرض من 21 مقدمًا بقيمة مليون دولار".

وأضاف أنه لم يشهد قط بيعًا عبر الإنترنت فقط يتجاوز المليون دولار من قبل.

وفي قرار يمكن أن يساعد في دفع العملات المشفرة إلى الاتجاه السائد، ستقبل دار المزادات التي تأسست عام 1766 الدفع بالعملة الرقمية إيثر بالإضافة إلى النقود التقليدية.

قال ديفيس عن قبول الدفع بالعملات المشفرة: "أعتقد أن هذه اللحظة كانت حتمية، وكلما حاولت المؤسسات من أي نوع مقاومة الحتمية فإنها لا تعمل بشكل جيد"، "ولذا فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو تقبل الأمور المرعبة."

يمكن أن تستفيد NFTs من الضجيج حول العملات المشفرة و blockchain ، بالإضافة إلى إمكانات الواقع الافتراضي لإنشاء عوالم عبر الإنترنت.

ويتزامن الاهتمام المتزايد أيضًا مع زيادة في تجارة التجزئة عبر الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق.