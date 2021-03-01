شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف روجت روبوتات التواصل الإجتماعي لأسهم GameStop؟ .. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت شركة للأمن السيبراني أن الروبوتات كانت تروج لأسهم GameStop على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وبعد الارتفاع المحموم للسهم الشهر الماضي، حسبما نقل موقع The verege عن رويترز.

وتقول PiiQ Media ومقرها ماساتشوستس إن روبوتات وسائل التواصل الاجتماعي روّجت لـ Dogecoin و GameStop وغيرها من أسهم "meme" في منشورات على فيسبوك وتويتر وانستجرام و يوتيوب.

وقدرت الشركة مشاركة عشرات الآلاف من الروبوتات، ولكن لا يزال من غير الواضح مدى تأثيرها أو عدم امتلاكها على صعود وهبوط GME والأسهم الأخرى.

وارتفعت الأسهم في GME في يناير حيث تجمع مستخدمو Reddit على r / wallstreetbets حول السهم في محاولة للضغط على صناديق التحوط التي راهنت ضد شركة ألعاب الفيديو.

قال PiiQ لرويترز إنه اكتشف "أنماط سلوك اصطناعي" في منشورات متعلقة بـ GameStop قبل فوضى 28 يناير حتى 18 فبراير.

ولم يقم PiiQ بتحليل حركة مرور Reddit وقال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة Reddit، في جلسة استماع أمام House Financial Services في فبراير، أن المنصة لم تكتشف أي نشاط كبير يحركه الروبوت أو جهات فاعلة أجنبية على subreddit كجزء من الضجة التجارية لـ GME.

وتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصة في ملحمة GameStop، وتخطط اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ لعقد جلسة استماع حول "الوضع الحالي لسوق الأوراق المالية".