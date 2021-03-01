تكنولوجيا: شاومي تواجه نقص في إمدادات الرقاقات مع تأخر موعد تسليم رقاقات كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي على وجود نقص في إمدادات الشركة من رقاقات المعالج، كما كشفت عن تأخر موعد تسليم رقاقات كوالكوم حتى 30 أسبوع عن الموعد المحدد مسبقاً.

تواجه العديد من الشركات تناقص واضح في مخزون الرقاقات وأشباه المواصلات في الفترة الأخيرة، ولقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح منذ النصف الثاني من 2020، حيث بدأ مخزون الرقاقات في التراجع، مما أدى إلى إرتفاع الأسعار، وهو ما أدى أيضاً إلى تباطؤ سلاسل التوريد.

ولقد كانت سوني واحدة من أكبر العلامات التجارية البارزة في تباطؤ سلاسل التوريد، حيث تواجه الشركة الكثير من التحديات لتوفير الرقاقات الخاصة بجهاز لجهاز PlayStation 5، كما كشفت التقارير السابقة عن المشاكل التي تواجه NVIDIA لإنتاج سلسلة RTX 30xx.

وتؤكد أحدث التقارير على أن نقص إمدادات الرقاقات سيؤثر بشكل واضح على الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال الأشهر المقبلة، حيث أوضح تقرير”China Business New” أن سوق الهواتف الذكية يستهلك الكثير من أشباه الموصلات والرقاقات بالفعل، لذا سيظهر تأثير إنتهاء المخزون بشكل واضح خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر قدمت شاومي مؤخراً سلسلة Redmi K40 التي تميزت برقاقات Snapdragon 888، وSnapdragon 870، كما تستعد Realme وهي المنافس الأكبر لشاومي في بعض الأسواق لإطلاق Realme GT 5G، ولقد أكدت الشركتين رسمياً بالفعل على وجود نقص في مخزون الرقاقات، لذا من المتوقع أن يؤثر على إنتاج الإصدارات الجديدة.

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