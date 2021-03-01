شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة MTN الجنوب إفريقية تسعى لبيع حصتها بوحدة سوريا مقابل 65 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجموعة MTN الجنوب إفريقية لاتصالات الهاتف المحمول، إنها مازالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، بالرغم من إخضاع النشاط للحراسة القضائية الأسبوع الماضي وفقا لما نقلته CNBC.

كانت محكمة في دمشق قضت بوضع MTN سوريا تحت الحراسة في اتهامات لمجموعة إم.تي.إن بمخالفة شروط عقد الترخيص، وهو ما تقول الدولة إنه حرم الحكومة من إيرادات.

وتنفي المجموعة الاتهامات وقالت يوم الجمعة الماضية إنها تنوي الطعن على الحكم.

سيكون الحارس المعين، وهو رئيس تيلي إنفست التي تملك حصة أقلية في MTN سوريا، مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية للوحدة ما دام أمر الحراسة القضائية ساريا، ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه.

وتسعى تيلي إنفست لشراء حصة إم.تي.إن جروب البالغة 75% في إم.تي.إن سوريا بسعر لم يكن معلنا في السابق.

وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب إفريقية لرويترز "مازالت مجموعة MTN ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع تيلي إنفست للتخارج من حصتها البالغة 75 بالمئة والقروض بمقابل إجمالي 65 مليون دولار".

البيع إلى تيلي إنفست جزء من خطط إم.تي.إن للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط.

وكانت عمليات المجموعة في المنطقة شابتها مزاعم دفع رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاما في إيران ومساعدتها جماعات متشددة في أفغانستان. وتنفي MTN هذه المزاعم.

وساهمت MTN سوريا في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بنسبة 0.7 بالمئة من الأرباح الأساسية للمجموعة.