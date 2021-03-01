الأرصاد نحذر المواطنين من تخفيف الملابس: الطقس لم يستقرحتى الآن..والقادم أسوأ

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن مصر لا تزال في فصل الشتاء.وتابع خلال مداخلة تلفزيونية: تخفيف الملابس مخاطرة كبيرة، نحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": الطقس لم يستقر حتى الآن ومن الممكن أن يؤدي تخفيف الملابس للإصابة بنزلات برد قاسٍ.. تخفيف الملابس فيه مخاطرة كبيرة الآن.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، ناصحا بعدم الانخداع بحالة الطقس نهاراً، موضحا أنه بداية من 1 مارس يبدا فصل الخريف ومن الوارد سقوط أمطار خلال يوم الأربعاء المقبل.